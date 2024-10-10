Безуглая раскрыла прилет по Patriot: Игнат резко отреагировал и объяснил, почему так происходит

Ударом "Искандера" повреждены несколько машин

Армия России 9 октября во время ракетной атаки на Днепропетровскую область смогла повредить украинский ЗРК Patriot. Впрочем, несмотря на урон, система ПВО продолжает стоять на защите неба в регионе.

Информацию о прилете раскрыла нардеп Марьяна Безуглая. Она также уже поспешила обвинить в нем руководство ВСУ.

"Все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности", — разразилась народная избранница, отмечая, что "это уже не первый такой случай".

Стоит отметить, что к настоящему времени на пост Безуглой уже ответили в ВСУ. Исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал её "рупором российской пропаганды" и упрекнул её в том, что подтверждением прилетов по украинским объектам Безуглая демотивирует общество и военных.

По его словам, это произошло 9 октября в Днепропетровской области. Полковник заверил, что врагу удалось только повредить несколько единиц техники из состава ЗРК, а не уничтожить. Более того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе.

"Воздушные Силы не могут каждый раз оправдываться перед обществом из-за инфовыпадов Марьяны и ей подобных. Из-за этих пояснений враг получает дополнительную информацию при планировании последующих атак. Но не отреагировать тоже не можем, потому что градус кипения слишком высок, не правда ли?", — отметил он.

Игнат объяснил, что Patriot является одной из самых приоритетных целей для врага. Потому, что благодаря данному ЗРК Силам обороны удается держать авиацию врага на определенной дистанции. При этом технологии на войне стремительно развиваются: вражеские КАБы стали лететь дальше, россияне сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предыдущих дерзких атак. И теперь, по словам полковника, охотиться за российскими "сушками" гораздо сложнее.

Также враг меняет тактику применения своего оружия: использует все доступные методы ведения разведки – от спутников и разведывательных БПЛА до наземной агентуры, не экономит "Искандеров", располагая информацией о потенциальном пребывании "Patriot" в том или ином районе.

"Помните о сборе на макеты, об их важности и необходимости в этих условиях ведения войны. Враг часто целит по макетам, но иногда, к сожалению, это реальная техника. Поэтому обращаюсь ко всем поклонникам Марьяны и к тем, кто любит хейтить руководство ВСУ при потерях на войне.

Вы кричите в соцсетях: "Враг бьет по Запорожью КАБами – делайте что-нибудь", "Харьков – прилет по городу, Одесса – снова под ударом баллистики, где наши "Patriot"? "Почему командование ничего не делает, потому что все совок, потому что нужно системные изменения …"

Эти "системные изменения" уже звучит как мантра!" Не буду писать сколько в воздушных силах батарей Patriot, всем и так понятно, что немного и недостаточно. Напишу только, что этот комплекс стационарный и конструктивно не предназначен для войны в динамике. Только украинцы – воины зенитных ракетных войск Воздушных сил испытали и применяют эту систему в таких условиях. Когда обстановка на поле боя быстро меняется, когда враг применяет десятки систем разведки, РЭБ и средств воздушного нападения – ракет и ударных БПЛА разных типов. Patriot нужно выживать в этих условиях…

Поэтому, кто хочет помочь, присоединяйтесь! Войску не хватает опытных людей разных профессий, материально-технической помощи. А кто преследует определенные цели, хочет пропиариться и обогатиться на грязном хейте военных – не забывайте об эффекте бумеранга!", — подчеркивает полковник.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина получит еще один пакет помощи от США на 7,9 млрд долларов. В него также входит вооружение: средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot.