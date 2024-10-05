Россия меняет тактику? ПВО Украины напрягают дроны неустановленного типа

Некоторые российские БПЛА падают сами по себе

Российская армия изменяет тактику воздушных атак на Украину. В последнее время, кроме досадно известных "шахедов", они все чаще запускают дроны неизвестного типа.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Примечательно, что эти новые беспилотники часто становятся "жертвами" украинских систем радиоэлектронной борьбы и просто падают на землю, не успев причинить вред.

"Локационно потерянные – термин, который уже длительное время применяют Воздушные силы в утренних сообщениях, означает, что цель, сопровождаемая радиотехническими войсками ПС – ударные или разведывательные БПЛА врага, исчезают с радаров, а это в свою очередь означает, что они или исчерпали запас топлива, или упали под влиянием средств РЭБ Сил обороны", — рассказал Игнат.

По его словам, в результате противовоздушного боя в ночь на 5 октября Силы обороны Украины сбили всего три "шахеда", остальные 10 беспилотников были локационно потеряны в южных и северных регионах.

Скорее всего, это были другие типы беспилотников. Чтобы точно определить, что это было, специалисты должны изучить обломки на земле. Также, как заметил Игнатий, россияне начали активно использовать дешевые дроны, например "Гербера". Этот беспилотник бывает трех видов: для разведки, для атаки (камикадзе) или в качестве приманки.

БПЛА "Герберо"

По данным Defence Express, Гербера сделана из пенопласта и не очень качественно. Поэтому БПЛА часто просто падает сам по себе. При этом важно понимать, что для систем противовоздушной обороны любой враждебный объект в небе – это просто точка на экране. Чтобы узнать, что именно летело и какую опасность несло, нужно изучить упавшее на землю.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему ПВО стала сбивать меньше "шахедов". Эксперт указал на интересную закономерность.