Военный обозреватель Александр Коваленко наглядно объяснил, почему размещение ПВО без эшелонов закончится плачевно

Видео которое многим не понравится, особенно на третий год войны… Российские оккупанты в Одесской области наносят удар по одному из элементов ПВО СОУ.

Можно много говорить о возгорании поля, кустов и сеновалов, но факт остаётся фактом — удар был по конкретному объекту, с корректировкой разведывательным БПЛА. Корректировкой вглубь самой области…

Как известно, в Одессе и области оперирует лёгкая авиация, которая охотится за разведывательными БПЛА. Но, при всей её эффективности — это не 100% гарантия и требуемый результат. Я бы мог рассказать, в каких условиях оперируют пилоты этой авиации, в охоте за Орлан-10 и ZALA, но не сегодня…

Одессе, как и Харькову, как и Днепру и другим городам, нужны комплексы малого и среднего радиуса действия, для полного закрытия воздушного пространства от малогабаритных объектов.

Мы много говорим о ЗРК Patriot и SAMP/T для Одессы, Харькова и Днепра. Но, вот вам наглядный пример того, что будет с ЗРК Patriot и SAMP/T в этих городах в течение следующей недели после их развёртывания, без решения вопроса об эшелонах.

Видео очень неприятное. Но для отрезвления и адекватного подхода, без уже тошнящего шапкозакидательства, замешанного на распиаренных названиях — в самый раз.

Источник: пост Коваленко в Telegram.