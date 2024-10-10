Безугла розкрила приліт по Patriot: Ігнат різко відреагував і пояснив, чому так відбувається

Ударом "Іскандеру" пошкоджено кілька машин

Армія Росії 9 жовтня під час ракетної атаки на Дніпропетровську область спромоглася пошкодити українську ЗРК Patriot. Втім, незважаючи на шкоду, система ППО продовжує стояти на захисті неба у регіоні.

Інформацію про приліт розкрила нардеп Мар’яна Безугла. Вона також уже поспішила звинуватити у ньому керівництво ЗСУ.

"Все через відсутність системи, яку теперішній генералітет просто не здатний побудувати через свій IQ, відсутність бажання і корумпованість", — вибухнула народна обраниця, зазначаючи, що "це вже не перший такий випадок".

Варто зазначити, що на пост Безуглої вже відповіли у ЗСУ. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав її "рупором російської пропаганди" і дорікнув її тим, що підтвердженням прильотів по українським об'єктам Безугла демотивує суспільство та військових.

За його словами, це сталося 9 жовтня на Дніпропетровщині. Полковник запевнив, що ворогові вдалося лише пошкодити кілька одиниць техніки зі складу ЗРК, а не знищити. Більше того, цей підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні.

"Повітряні Сили не можуть щоразу виправдовуватись перед суспільством через інфовибрики Мар’яни і їй подібних. Через ці пояснення ворог отримує додаткову інформацію при плануванні наступних атак. Але не відреагувати теж не можемо, бо градус кипіння надто високий, чи не так?", — зазначив він.

Ігнат пояснив, що Patriot є однією з найпріоритетніших цілей для ворога. Тому що завдяки цьому ЗРК Силам оборони вдається тримати авіацію ворога на певній дистанції. При цьому технології на війні стрімко розвиваються: ворожі КАБи стали летіти далі, росіяни зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер, за словами полковника, полювати на російські "сушки" набагато складніше.

Також ворог змінює тактику застосування своєї зброї: використовує всі доступні методи ведення розвідки – від супутників та розвідувальних БПЛА до наземної агентури, не економить "Іскандерів", маючи інформацію про потенційне перебування "Patriot" у тому чи іншому районі.

"Пам’ятаєте про збір на макети, про їх важливість і необхідність в цих умовах ведення війни. Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це – реальна техніка. Тому звертаюся до усіх шанувальників Мар’яни і до тих, хто любить хейтити керівництво ЗСУ при втратах на війні.

Ви кричите в соцмережах: "Ворог б’є по Запоріжжю КАБами – робіть щось", "Харків – приліт по місту, Одеса – знову під ударом балістики, де наші "Patriot"? "Чому командування нічого не робить, бо то все совок, бо треба системні зміни…"

Оті "системні зніни" вже звучить як мантра! Не буду писати скільки в Повітряних Силах батарей "Patriot", всім і так зрозуміло, що небагато і недостатньо. Напишу лише, що цей комплекс стаціонарний і конструктивно не призначений для війни в динаміці. Тільки українці – воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил випробували і застосовують цю систему в таких умовах. Коли обстановка на полі бою швидко змінюється, коли ворог застосовує десятки систем розвідки, РЕБ та засобів повітряного нападу – ракет та ударних БпЛА різних типів.

"Patriot" треба виживати в цих умовах…Тому, хто хоче допомогти, долучайтесь! Війську бракує досвідчених людей різних професій, матеріально-технічної допомоги. А хто переслідує певні цілі, хоче пропіаритись і збагатитись на брудному хейті військових – не забувайте про ефект бумерангу!", — підкреслює полковник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна отримає ще один пакет допомоги від США на 7,9 млрд. доларів. До нього також входить озброєння: засоби протиповітряної оборони (ППО), зокрема Patriot.