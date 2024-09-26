Patriot, новое интересное оружие и не только: США объявили помощь Украине на миллиарды долларов

Это еще один шаг к победе Украины

Украина получит еще один пакет помощи от США на 7,9 млрд долларов. В него также входит вооружение: средства противовоздушной обороны (ПВО), в том числе Patriot, ракеты большой дальности, дроны и т.д.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В своем посте он поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс США и его обеих партий, республиканцев и демократов, за принятие этого важного решения.

"От имени украинского народа и наших отважных воинов на передовой я благодарю нашего ближайшего союзника, Соединенных Штатов, за то, что удалось найти способ выделить остаток помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США", — написал глава государства.

Он отметил, что все элементы помощи будут использованы максимально эффективно и прозрачно, чтобы приблизить желаемую цель — победу Украины, справедливый и длительный мир, трансатлантическую безопасность.

"Я благодарен Соединенным Штатам за предоставление важнейших средств для защиты наших людей. Дополнительная батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса "воздух – земля", а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины", — добавил Зеленский.

В новый пакет военной помощи США вошли:

ракеты класса "воздух-земля";

дальнобойные крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW);

боеприпасы для HIMARS ;

; артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ПТКР TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

и AT-4; БТР M1117;

MRAP;

легкие тактические машины;

танковые мостоукладчики;

стрелковое оружие;

патрульные лодки;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запасные части, техническое обслуживание и поддержка, и другое вспомогательное оборудование.

Также было принято важное решение о санкциях против РФ, которые должны ослабить ее экономику, и расширение программы по подготовке большего количества украинских пилотов для полетов на F-16.

"Украина и Соединенные Штаты остаются близкими союзниками, преданными защите свободы, человеческой жизни и общей безопасности в Европе и за ее пределами. Мы всегда ценили мощную двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах и среди американцев в справедливом деле Украины относительно победы над российской агрессией", — подчеркнул президент.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилась неожиданная реакция США на "план победы" Зеленского.