Затишье перед бурей — назвали направление, где могут начаться мощные штурмы россиян

Несмотря на уменьшение количества штурмов, враг заводит новое пополнение

Россияне несколько продвинулись в Торецке и не оставляют попыток полностью оккупировать Нью-Йорк. Кроме того, РФ не оставляет попыток пробить оборону и в районе Часового Яра, где в ближайшее время могут начаться мощные штурмы россиян.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает телеканал "Мы-Украина". По ее словам, ситуация на восточном направлении остается очень сложной.

"Враг не оставляет попыток пробить нашу оборону в районе Часового Яра. Там, несмотря на уменьшение количества штурмов, враг заводит новое пополнение на передовые позиции. И мы думаем, что это "затишье перед бурей", и они усилят штурмовые действия на этом направлении", — сказала пресс-секретарь.

Несколько дней назад, пресс-секретарь ОТУ "Луганск" также сообщала о том, что в направлении Часового Яра в Донецкой области стоят сильные подразделения, которые не дают врагу продвигаться.

"Несмотря на то, что у противника много разных желаний захватить Часов Яр и захватить всю Украину в конце концов, но на данный момент ни окружить Часов Яр, ни захватить всю Украину они возможности не имеют", — отметила Анастасия Бобовникова.

Она подчеркнула, что наши военные сражаются и продолжают сдерживать врага.

Обстановка возле Нью-Йорка

Направление наступления россиян у Часового Яра

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские войска могли захватить еще три села под Покровском. Армия РФ оккупировала Николаевку, Красный Яр и Крутой Яр.