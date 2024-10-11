Россияне пытаются как можно быстрее захватить Торецк: что сейчас происходит в городе (карта)

Из города продолжают вывозить гражданских

Силы обороны Украины контролируют около 40-50% территории города Торецк Донецкой области. Остальная территория — захвачена врагом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик. По его словам, россияне прилагают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город, но Силы обороны дают им достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей.

"За последние сутки россиянам не удалось продвинуться. Военнослужащие прилагали все усилия, чтобы у врага не было успеха. На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции и, ни одного дома, что жилой застройки, что объекта критической инфраструктуры на территории общины", — подчеркнул глава ГВА.

Чинчик также рассказал, что продолжается эвакуация гражданских из Торецка. В то же время он подчеркнул, что это вызывает значительные затруднения. По словам главы МВА, составляющая безопасности позволяет это делать только в определенные промежутки времени, когда наступает затишье или есть благоприятные климатические условия.

"Мы прилагаем все усилия. К сожалению, на сегодняшний день те люди, которые остались, а их осталось около 1150 человек, они если выходят, то минимум с документами, удостоверяющими личность. И то даже и их нет, потому что они где-то сгорели или где-то в подвалах, или где-то в квартирах. Если брать вчерашний день, то 7 человек удалось вывезти с территории общины: 3 — с помощью сотрудников Нацполиции, 4 — при содействии военнослужащих", — подчеркнул Чинчик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ВСУ отходили из Угледара и действительно ли не всех раненых забрали. Детали рассказал Александр Охрименко, возглавляющий стоявшую в городе 72 отдельную механизированную бригаду имени Черных запорожцев.