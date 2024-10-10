Российские войска могли захватить еще три села под Покровском: что известно (карты)

Линия фронта приблизилась к Покровску

По данным аналитического проекта DeepState, российские войска снова продвинулись возле Покровска. Как отмечается, россиянам удалось захватить еще три села на этом направлении.

В частности, армия РФ оккупировала Николаевку, Красный Яр и Крутый Яр под Покровском. Об этом аналитики проекта DeepState сообщили в своем телеграмм-канале.

В результате этого продвижение линия фронта приблизилась к Покровску на расстояние примерно 7,6 км, а к Мирнограду — на 1,5 км.

Николаевка, Красный Яр, Крутый Яр на Покровском направлении

Мясожаровка, Луганская область

Согласно информации DeepState, кроме отмеченных населенных пунктов, российские силы повторно оккупировали Мясожаровку в Луганской области. Эта небольшая деревня уже была оккупирована россиянами в начале полномасштабного вторжения. 24 октября 2022 года ВСУ освободили населенный пункт. Кроме того, россияне продвинулись у Нью-Йорка.

Нью-Йорк, Донецкая область

Следует отметить, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей вечерней сводке не подтверждал информацию о возможной потере упомянутых населенных пунктов на востоке Украины.

В отношении Покровского направления Генштаб предоставил такую информацию: "Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Одна атака продолжается".

Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка

Согласно данным Генштаба, армия РФ несет значительные потери на этом направлении. По предварительной информации, украинские военные обезвредили более 250 солдат РФ, 103 из них — безвозвратно. Также сообщается об уничтожении 12 артиллерийских систем, двух единиц РСЗО "Град", четырех боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Кроме того, повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал информацию о подготовке Днепра к обороне. Он считает это нормальной практикой во время войны.