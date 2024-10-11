Затишшя перед бурею - назвали напрямок, де можуть розпочатися потужні штурми росіян
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Попри зменшення кількості штурмів, ворог заводить нове поповнення
Росіяни дещо просунулися у Торецьку та не полишають спроб повністю окупувати Нью-Йорк. Крім того, РФ не полишає спроб пробити оборону і в районі Часового Яру, де найближчим часом можуть розпочатися потужні штурми росіян.
Про це в етері телемарафону розповіла речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає телеканал "Ми-Україна". За її словами, ситуація на східному напрямку залишається вкрай складною.
"Ворог не полишає спроб пробити нашу оборону в районі Часового Яру. Там, попри зменшення кількості штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — мовила речниця.
Кілька днів тому, речниця ОТУ "Луганськ" також повідомляла про те, що у напрямку Часового Яру у Донецькій області стоять сильні підрозділи, які не дають ворогу просуватися.
"Попри те, що противник має багато різних бажань захопити Часів Яр і захопити всю Україну врешті-решт, але на цей момент ні оточити Часів Яр, ні захопити всю Україну вони можливості не мають", – зауважила Анастасія Бобовнікова.
Вона наголосила, що наші військові борються й продовжують стримувати ворога.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські війська могли захопити ще три села під Покровськом. Армія РФ окупувала Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр.