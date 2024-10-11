Затишшя перед бурею - назвали напрямок, де можуть розпочатися потужні штурми росіян

Попри зменшення кількості штурмів, ворог заводить нове поповнення

Росіяни дещо просунулися у Торецьку та не полишають спроб повністю окупувати Нью-Йорк. Крім того, РФ не полишає спроб пробити оборону і в районі Часового Яру, де найближчим часом можуть розпочатися потужні штурми росіян.

Про це в етері телемарафону розповіла речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає телеканал "Ми-Україна". За її словами, ситуація на східному напрямку залишається вкрай складною.

"Ворог не полишає спроб пробити нашу оборону в районі Часового Яру. Там, попри зменшення кількості штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції. І ми думаємо, що це "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — мовила речниця.

Кілька днів тому, речниця ОТУ "Луганськ" також повідомляла про те, що у напрямку Часового Яру у Донецькій області стоять сильні підрозділи, які не дають ворогу просуватися.

"Попри те, що противник має багато різних бажань захопити Часів Яр і захопити всю Україну врешті-решт, але на цей момент ні оточити Часів Яр, ні захопити всю Україну вони можливості не мають", – зауважила Анастасія Бобовнікова.

Вона наголосила, що наші військові борються й продовжують стримувати ворога.

Обстановка біля Нью-Йорка

Напрямок наступу росіян біля Часового Яру

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські війська могли захопити ще три села під Покровськом. Армія РФ окупувала Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр.