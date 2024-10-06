Митрополит УПЦ МП устроил разборки под зданием ТЦК: что сказали военные

В ТЦК говорят, что упомянутый священником мужчина вел себя адекватно и не имел претензий к военным

Митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар) устроил скандал под зданием ТЦК. Он пытался с "группой поддержки" блокировать движение специального транспорта.

На видео в его youtube-канале видно, как он требует "отдать его детей". Лонгин говорил о некотором мужчине, у которого есть двое несовершеннолетних детей и жена на позднем сроке беременности.

Этот гражданин якобы является мужем его приемной дочери, с которой он записал совместное обращение под зданием ТЦК. По словам священника, женщина якобы ждала под дождем целый день, ожидая пока отпустят ее мужа.

Себя самого он назвал инвалидом I-группы, а здание ТЦК — "тюрьмой".

На другом видео видно, что он пытается заблокировать движение служебного транспорта.

В Черновицком ТЦК и СП сообщили, что распространенные Лонгином видео являются манипуляционными и не соответствуют реальной ситуации.

"Гражданин, о котором идет речь в видео, военнообязанный, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в том числе и о праве на отсрочку", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в ходе проверки упомянутый гражданин вел себя адекватно, конфликты не провоцировал и на действия военных не жаловался. После проверки документов, ему было предоставлено право на оформление отсрочки.

"В это время священнослужитель собрал группу людей, что мешало исполнению военнослужащим мер мобилизации. В то же время пытаясь создать общественный резонанс, священник записал видео", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Лонгин уже давно отмечается антиукраинскими высказываниями. Например, в своих проповедях он говорил, что "Украина начала войну против Бога", ПЦУ называл "церковью Сатаны", а также, что ко власти после 2014 года пришли "проклятые слуги Сатаны". Любопытно также и то, что у него есть звание Героя Украины и румынское гражданство.