Как изменилась тактика россиян на самых горячих направлениях фронта

Не только "мясные штурмы" применяют

Ситуация на фронте Украины остается сложной, ежедневно идут ожесточенные бои, но россияне начинают постепенно вводить и новую тактику. Речь идет не только об условном "перебегании через поле", но и о подземных тоннелях.

Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

Он также отметил, что вышеназванные тактики не новы и для россиян, и в принце в стратегии ведения войны. Но эти изменения влияют на ситуацию на фронте.

"Армия РФ в той местности, где не имеет успеха, но нужно обеспечить результат, пытается прокладывать тоннели под землей. Чтобы перемещаться скрыто от Сил обороны", — говорит военный.

Он отмечает, что эта тактика уже известна, поэтому ВСУ знают, как ей противостоять и бороться. Но главная проблема россиян не решается этими действиями. Конечно, она помогает сохранить хоть крошки личного состава, потому что без мобилизации потери ощущаются сильно.

Федоренко говорит, что "перебегать в десятером пустое поле под прицелом ВСУ" тоже не всегда дает результат, но "мясные штурмы РФ" происходят до сих пор. Однако очень часто из группы из 10 человек, идущих на штурм, выживает один-два захватчика.

"У них четко стоит задача — вперед. Другого не может быть. Поэтому они используют тот ресурс, который у них есть. Например, как штурмует живая сила? Если еще пол года назад это были штурмы по посадкам, противник пытался как-то скрываться, скрыто перемещаться. То на сегодняшний день, выполняя задачи, через поле бежит 10 оккупантов, из них Силы обороны уничтожают 9, последующая волна — всех уничтожили. И к вечеру у противника накопилось вблизи наших позиций 10-12 человек. Они объединяются в штурмовые группы и пытаются Силы обороны выгнать с занимаемых позиций", — добавляет Федоренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продвинулись под Торецком и активизировались на Купянском направлении.