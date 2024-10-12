Як змінилась тактика росіян на найгарячіших напрямках фронту

Не тільки "м'ясні штурми" застосовують

Ситуація на фронті України залишається складною, щодня точаться запеклі бої, але росіяни починають поступово вводити і нову тактику. Йдеться не тільки про умовне "перебігання через поле", а й про підземні тунелі.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в етері телемарафону.

Він також зауважив, що вищеназвані тактики не нові і для росіян, і в принці у стратегії ведення війни. Але ці зміни впливають на ситуацію на фронті.

"Армія РФ у тій місцевості, де не має успіху, але треба забезпечити результат, намагається прокладати тунелі під землею. Аби переміщатися приховано від Сил оборони", — каже військовий.

Він наголошує, що ця тактика вже відома, тому ЗСУ знають, як їй протистояти та боротися. Але головна проблема росіян не вирішується цими діями. Звісно, вона допомагає зберегти хоч крихти особового складу, бо без мобілізації втрати відчуваються сильно.

Федоренко каже, що "перебігати в десятьох пусте поле під прицілом ЗСУ" теж не завжди дає результат, але "м'ясні штурми РФ" відбуваються й досі. Проте дуже часто з групи з 10 осіб, які йдуть на штурм, виживає один-два загарбника.

"У них чітко стоїть завдання — вперед. Іншого не може бути. Тому вони використовують той ресурс, який у них є. Наприклад, як штурмує жива сила? Якщо ще пів року назад це були штурми по посадках, противник намагався якось приховуватися, приховано переміщатися. То на сьогодні, виконуючи завдання, через поле біжить 10 окупантів, з них Сили оборони знищують 9, один добіг до переднього краю. Наступна хвиля — всіх знищили. Ще одна хвиля — два добігли. І до вечора у противника накопичилося поблизу наших позицій 10-12 осіб. Вони об'єднуються у штурмові групи і намагаються Сили оборони вигнати з займаних позицій", — додає Федоренко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни просунулися під Торецьком та активізувалися на Куп'янському напрямку.