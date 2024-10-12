Россия перебрасывает на Курщину штурмовые бригады: имеют ли они успех

Ожесточенные бои продолжаются

Ситуация на фронте в Украине и Курщине обостряется. Сейчас оккупанты наращивают силы в Курской области и все больше атакуют.

Об этом рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире "КИЕВ24". По его словам, россияне постараются провести операцию по вытеснению Сил обороны.

"Они пытались проводить массированные удары. Пока официального результата от нас нет. Но то, что есть на картах, выглядит довольно противоречиво", — заметил военный.

Он добавил, что уже в ближайшие дни должна появиться более подробная информация. Но на Курщину оккупанты перебрасывают штурмовые войска, которые не имеют нужного количества тяжелой техники и артиллерии для успешного ведения боя. По словам Тимочко, эти войска гораздо эффективнее показали бы себя на Донетчине, но их командование РФ перекидывает на Курскую область.

"Путин решился на то, что считали наиболее нелогичным. Это ковровые бомбардировки Курщины", — сказал военный.

Напомним, по состоянию на 12 октября, по данным DeepState, россияне продвинулись под Торецком и активизировались на Купянском направлении. Сейчас армия РФ пытается как можно быстрее оккупировать Торецк, чтобы сосредоточить свои силы на Покровске и Часовом Яру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ситуация на Курском направлении тяжелая и приближается к катастрофе.