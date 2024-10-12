Россияне продвинулись под Торецком и активизировались на Купянском направлении (свежие карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 962-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За сутки 11 октября, враг имел продвижение под Курахово и Торецком. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

О продвижении врага сообщили аналитики DeepState. В частности, россияне захватили новые территории возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском. Соответствующие изменения линии фронта зафиксированы на карте.

В Генеральном Штабе ВСУ проинформировали, что наибольшее количество атак в течение 11 октября было отбито на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Также россияне атаковали в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Гирника, Зоряного, Курахово, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

Также российская армия активизировалась на Купянском направлении, за сутки 11 октября там произошло 23 атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеривки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

Кроме того, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий россиян.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцом назвал год, когда ему хотелось бы закончить войну. Шольц со своей стороны подчеркнул, что Украина может рассчитывать на его страну.