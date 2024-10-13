"Ты - солдат, пи**й копай": в Днепре мужчина оскорблял военных, в сети узнали в нем крупного предпринимателя (видео)
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Подробности происшествия устанавливаются
В интернете распространилось видео, на котором мужчина в Днепре грубо общается в военными нецензурными выражениями. В сети уже предположили, кто стал героем данного ролика.
По данным СМИ и ряда популярных Telegram-каналов, на видео мог быть запечатлен генеральный директор компании Steko, которая занимается окнами. Речь идет о Сергее Положае. Стоит указать, что информация в настоящее время не была подтверждена.
"У меня здоровья как два тебя, а ты мне будешь рассказывать, как мне себя вести и разговаривать", — эмоционально говорил мужчина военным.
На месте происшествия, согласно данным ролика, присутствуют сотрудники полиции. При этом мужчина не стесняется выражаться нелестно.
"Еще раз повторяю, я генеральный директор. 2760 человек работает. Ты солдат, б**ть, п**уй копать бл**ь" , — заявил военному мужчина на видео.
Стоит отметить, что в сети также писали, что на днях Положай якобы устроил "гонки" с полицейскими на своем Bentley Continental GT в Днепре. В тот же день правоохранители разыскали этот автомобиль.
Сергей Положай — кто он и что о нем известно
Как сообщает "Патріот Дніпропетровщини", у Положая три собственных завода на территории Украины, самая крупная дилерская сеть и 20% рынка оконных конструкций в стране.
По данным YouControl, Сергей Положай является руководителем следующих компаний:
- "Завод СТЕКО";
- "СТЕКО Трейдинг";
- "Бридж".
На официальном сайте Steko также указано, что гендиректором этой компании является Положай.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черкасской области между бывшим военным и водителем автомобиля Hyundai, создавшим аварийную ситуацию на дороге, случилась серьезная драка.