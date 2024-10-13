"Ты - солдат, пи**й копай": в Днепре мужчина оскорблял военных, в сети узнали в нем крупного предпринимателя (видео)

Подробности происшествия устанавливаются

В интернете распространилось видео, на котором мужчина в Днепре грубо общается в военными нецензурными выражениями. В сети уже предположили, кто стал героем данного ролика.

По данным СМИ и ряда популярных Telegram-каналов, на видео мог быть запечатлен генеральный директор компании Steko, которая занимается окнами. Речь идет о Сергее Положае. Стоит указать, что информация в настоящее время не была подтверждена.

"У меня здоровья как два тебя, а ты мне будешь рассказывать, как мне себя вести и разговаривать", — эмоционально говорил мужчина военным.

На месте происшествия, согласно данным ролика, присутствуют сотрудники полиции. При этом мужчина не стесняется выражаться нелестно.

"Еще раз повторяю, я генеральный директор. 2760 человек работает. Ты солдат, б**ть, п**уй копать бл**ь" , — заявил военному мужчина на видео.

Стоит отметить, что в сети также писали, что на днях Положай якобы устроил "гонки" с полицейскими на своем Bentley Continental GT в Днепре. В тот же день правоохранители разыскали этот автомобиль.

Сергей Положай — кто он и что о нем известно

Как сообщает "Патріот Дніпропетровщини", у Положая три собственных завода на территории Украины, самая крупная дилерская сеть и 20% рынка оконных конструкций в стране.

По данным YouControl, Сергей Положай является руководителем следующих компаний:

"Завод СТЕКО";

"СТЕКО Трейдинг";

"Бридж".

На официальном сайте Steko также указано, что гендиректором этой компании является Положай.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черкасской области между бывшим военным и водителем автомобиля Hyundai, создавшим аварийную ситуацию на дороге, случилась серьезная драка.