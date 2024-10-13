"Ти — солдат, пи**й копай": у Дніпрі чоловік ображав військових, у мережі упізнали в ньому великого підприємця (відео)

Подробиці події встановлюються

В інтернеті поширилося відео, на якому чоловік у Дніпрі грубо спілкується у військових нецензурних виразах. У мережі вже припустили, хто став героєм цього ролика.

За даними ЗМІ та низки популярних Telegram-каналів, на відео міг бути зображений генеральний директор компанії Steko, яка займається вікнами. Йдеться про Сергія Положа. Варто зазначити, що інформація наразі не була підтверджена.

"У мене здоров’я як два тебе, а ти мені розповідатимеш, як мені поводитися і розмовляти", — емоційно казав чоловік військовим.

На місці події, за даними ролика, присутні співробітники поліції. При цьому чоловік не соромиться висловлюватися невтішно.

"Ще раз повторюю, я генеральний директор. 2760 чоловік працює. Ти солдат, б**ть, п**уй копати бл**ь", — заявив військовому чоловік на відео.

Варто зазначити, що в мережі також писали, що днями Положай нібито влаштував "перегони" з поліцейськими на своєму Bentley Continental GT у Дніпрі. Того ж дня правоохоронці розшукали цей автомобіль.

Сергій Покладай — хто він і що про нього відомо

Як повідомляє "Патріот Дніпропетровщини", Покладаючи три власні заводи на території України, найбільша дилерська мережа та 20% ринку віконних конструкцій у країні.

За даними YouControl, Сергій Положай є керівником наступних компаній:

"Завод СТЕКО";

"СТЕКО Трейдінг";

"Брідж".

На офіційному сайті Steko також зазначено, що гендиректором цієї компанії є Положай.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Черкаській області між колишнім військовим та водієм автомобіля Hyundai, який створив аварійну ситуацію на дорозі, трапилася серйозна бійка.