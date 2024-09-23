Почему ТЦК попадают в скандалы и кому это выгодно, рассказал военком

Каждый неправомерный случай тщательно расследуется

На фоне усиления мобилизации в Украине все чаще возникают скандалы с сотрудниками Территориальных центров комплектования (ТЦК) и запихиванием людей в бусы. Однако так называемая "бусификация" в обществе освещается на заказ и является частью информационной войны.

Как отметил руководитель Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко в интервью "UkrainianWitness", каждый случай применения неправомерных действий расследуется, но гуляющие по сети видео имеют несколько нюансов.

"Я скажу так, если вы заметили, то в последнее время данных случаев гораздо стало меньше. Но они существуют и их в основном освещают российские Тelegram-каналы. Так, они пытаются довести до общества в свою очередь, что мобилизация в Украине неправомерна. Однако сейчас действуют подразделения, которые занимаются такими ИПСО", — сказал Пуйко.

По его словам, подача мобилизационных мер в виде "бусификации" играет на руку россиянам. Все драки, скандалы, возникающие в сети и связанные с ТЦК, довольно быстро разлетаются. Но каждый из них тщательно проверяется.

"Как показывает практика, как правило, они освещены неверно, то есть на видео с конфликтом с ТЦК нет ни начала, ни конца. Есть только драки или скандалы, сама кульминация, по которой неправильно оценивать сам инцидент. И этот процесс играет на руку россиянам", – объясняет Пуйко.

Действительно ли военнослужащие ТЦК могут агрессивно реагировать?

В этом вопросе, по мнению руководителя Одесского ТЦК, определенную роль играет человеческий фактор. Ведь подавляющее большинство сотрудников ТЦК сейчас это военные, вернувшиеся с фронта из-за ранений или по другим причинам. Некоторые из них могут иметь повышение чувство несправедливости, наблюдая за большим количеством гражданских мужчин, гуляющих по улицам городов.

Пуйко объясняет, что большинство военнообязанных, попадающих на видео с "бусификацией", нарушают закон мобилизации. В большинстве своем они не обновили данные или не прошли ВВК.

"Есть такие граждане, которые специально на публику начинают играть на руку россиянам и, соответственно, в настоящее время по указаниям кого-то проводят видеосъемку. И таких случаев много. Ими занимаются специальные подразделения, у нас есть определенный алгоритм действий", — говорит руководитель ТЦК.

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