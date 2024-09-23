Спал в тамбуре, потому что не пустили в вагон? В "Укрзализныце" объяснили новый скандал с военными (фото)

Военный путешествовал с большой собакой

Военный, ехавший поездом из Одессы в Ковель, был вынужден спать в тамбуре, поскольку его якобы не пустили в вагон с собакой. Но в компании "Укрзализныця" этот факт опровергают.

О скандале написала в Facebook пассажирка Екатерина, которая ехала вместе с военным в одном поезде. Она заявила, что военный едет с передовой, однако его отказались пускать в вагон, поскольку есть "определенные ограничения", в том числе перевозка животных.

Женщина также опубликовала фото, где видно, что человек, одетый в военную форму, лежит на полу тамбура с собакой. Она возмущена условиями, в которых военнослужащие вынуждены ехать в поездах.

"Почему военным с частицей души, с определенной отрадой в тех или иных ситуациях — тамбур, железный холодный пол, свинское отношение? Чтобы не успели отвыкнуть от окопа?"— пишет Екатерина.

Тем временем в компании "Укрзализныця" заявили, что данный мужчина ехал вместе с мамой и имел билеты на два места, однако на посадке он предупредил проводников поезда, что ему якобы "психологически комфортно" ехать в тамбуре. Там также добавили, что нет никаких ограничений на перевозку животных, в том числе служебных, на поездах.

Еще отмечается, что проводница и начальник поезда якобы предлагали мужчине занять место в купе, однако решили, что "выбор военнослужащих стоит уважать нам всем".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрзализныце" объяснили, почему так сложно купить билеты на поезд. Они объяснили, при чем здесь военные.