Рейды ТЦК продолжаются: люди в масках ворвались на свадьбу во Львове и не только, что известно (видео)

Посетители выгнали их с криками "Ганьба"

Во Львове прошли масштабные рейды с привлечением работников территориальных центров комплектования (ТЦК). Проверяли общественные заведения Сыховского района города.

Очевидцы запечатлели на видео несколько инцидентов с представителями ТЦК. Эти события стали продолжением общеукраинских проверок, начавшихся накануне вечером в других областных центрах.

По сообщению местного Telegram-канала "Львович", на улице Шафарика группа лиц в военной форме и балаклавах задерживала молодого человека. Человек сопротивлялся и громко кричал. Несколько женщин пытались вмешаться, призывая не применять чрезмерную силу.

Другой случай произошел в спортзале Sport Life. Видеокадры зафиксировали, как люди в военной форме и балаклавах пытались задержать посетителя заведения. На месте происшествия присутствовали сотрудники полиции.

В ресторане "Соната" также проводились проверки. Там посетители просили представителей силовых структур действовать сдержанно, учитывая присутствие детей. Через полтора часа после того, как ТЦК вошли в ресторан, их выгнали с криками "Ганьба".

Отдельный инцидент произошел с блоггером Юрием Скайфом. По его словам, на одной из парковок его вытащили из автомобиля, положили на землю и потребовали предъявить документы. Блогер отметил, что большинство задерживателей общалось на русском языке. Впрочем, у него нарушений правил военного учета не обнаружено.

Официальный комментарий ТЦК

В ТЦК и СП Львовщины прокомментировали события, происходившие во Львове. "Военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещения военнообязанных граждан по военному учету во время действия военного положения. Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно -учетные документы, реагировать корректно.

Напомним, что подобные рейды 11 октября прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Хмельницком, Виннице и других городах. В столице работники ТЦК появились у Дворца спорта после завершения концерта группы "Океан Эльзы".