Рейди ТЦК продовжуються: люди в масках увірвалися на весілля у Львові і не тільки, що відомо (відео)

Відвідувачі вигнали їх з криками "Ганьба"

У Львові відбулися масштабні рейди із залученням працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Перевіряли громадські заклади Сихівського району міста.

Очевидці зафіксували на відео кілька інцидентів з представниками ТЦК. Ці події стали продовженням загальноукраїнських перевірок, що розпочалися напередодні ввечері в інших обласних центрах.

За повідомленням місцевого Telegram-каналу "Львівич", на вулиці Шафарика група осіб у військовій формі та балаклавах затримувала молодого чоловіка. Чоловік чинив опір та голосно кричав. Кілька жінок намагалися втрутитися, закликаючи не застосовувати надмірну силу.

Інший випадок стався у спортзалі Sport Life. Відеокадри зафіксували, як люди у військовій формі та балаклавах намагалися затримати відвідувача закладу. На місці події були присутні працівники поліції.

У ресторані "Соната" також проводилися перевірки. Там відвідувачі просили представників силових структур діяти стримано, зважаючи на присутність дітей. Через півтори години після того, як ТЦК зайшли до ресторану, їх вигнали з криками "Ганьба".

Окремий інцидент трапився з блогером Юрієм Скайфом. За його словами, на одній з парковок його витягли з автомобіля, поклали на землю та вимагали пред'явити документи. Блогер зазначив, що більшість затримувачів спілкувалася російською мовою. Втім, у нього порушень правил військового обліку не виявили.

Офіційний коментар ТЦК

У ТЦК та СП Львівщини прокоментували події, які відбувались у Львові. "Військовослужбовці ТЦК та СП у Львівській області спільно з працівниками правоохоронних органів проводять оповіщення військовозобов’язаних громадян щодо військового обліку під час дії воєнного стану. Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність", — сказав полковник та начальник львівського ТЦК та СП Сахацький Денис Васильович.

Нагадаємо, що подібні рейди 11 жовтня відбулися у Києві, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та інших містах. У столиці працівники ТЦК з'явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи".