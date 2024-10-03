Кого могут мобилизовать до 25 лет: названа категория граждан

Повестки могут вручать независимо от возраста

Во время военного положения могут мобилизовать мужчины от 25 до 60 лет. Однако существуют категории украинцев, которые могут быть призваны ранее.

Адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник объяснили, кто по закону подлежит мобилизации, а кто нет. Пишет УНИАН.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане. Если мужчина до 25 лет имеет статус призывника, то он не может быть мобилизован в Вооруженные силы Украины, пока не достигнет соответствующего возраста.

Адвокаты подчеркнули, что даже призывники до 25 лет могут получать повестки.

"Закон не ограничивает категории мужчин, которым не могут быть вручены повестки, но это делается для уточнения военно-учетных данных. Вручение повестки лицу до 25 лет, ранее не проходившему военную службу, не означает его мобилизации. Хотя на практике можно встретить случаи, когда таких мужчин все же мобилизуют", — отмечают юристы.

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Мужчины до этого возраста могут быть мобилизованы, если они имеют статус военнообязанных. Этот статус получить могут те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Напомним, ранее военнообязанными признавали и тех, кого медкомиссия признала непригодными к службе в мирное время, но ограниченно пригодными во время войны. Однако теперь этот статус убрали из закона о мобилизации, и таких ребят признают военнообязанными.

В сентябре стало известно, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приняло директиву. Она запрещает мобилизацию ограниченно годных граждан в возрасте до 25 лет.

Однако демобилизация для тех, кто уже был мобилизован до 25 лет, не предусмотрена.

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