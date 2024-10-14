Вы точно из рода музыкантов, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Всего таких родовых имен в Украине насчитывается более 30

Среди уникальных украинских фамилий есть те, которые давали людям из мира музыки. Они играли на каких-либо музыкальных инструментах или были исполнителями.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию из открытых источников, собрал перечень таких фамилий. Всего их насчитывается более 30.

Отметим, что множество из этих родовых имен довольно распространены на территории Украины. Так, например, фамилия Музыка имеет 11708 носителей, Музиченко — 4807, Музичук — 3031.

Список фамилий, которые давали музыкантам:

Бандурист,

Бас (Басик, Басок, Баско, Басенко, Басов, Басюк, Басяк, Басько, Басишин, Басистый, Басистюк),

Гудар (Гудак, Гударенко, Гудник),

Дудар (Дудак, Дударенко, Дудник),

Кобзарь (Кобзаренко, Кобзарь),

Лирник (Лирниченко, Лирнюк),

Музыка (Музычко, Музыченко, Музычук),

Скрипач (Скрипаленко, Скрипалюк, Скрипник),

Соповник (Сопельник, Сопиленко, Сопольняк, Сопыльнюк),

Тримбач (Тримбаченко, Тримбачук, Трубайчук, Трубник),

Цымбал (Цымбаленко, Цымбалюк, Цимбалист)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как звучат украинские фамилии, произошедшие от женских и мужских имен, которые наиболее популярны в нашей стране.