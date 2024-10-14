"Не все идут на фронт": сколько мобилизованных на самом деле отправляют на "ноль"

ВСУ имеют дефицит в тыловых кадрах

Ужесточение мобилизационных мероприятий территориальных центров комплектования (ТЦК), которые на днях всколыхнули страну, связаны с колоссальной нехваткой людей не только на фронте. Ведь на линию столкновения отправляются примерно 10% мобилизованных.

Об этом рассказал нардеп Александр Федиенко в эфире Радио Свобода. По его словам, мобилизация военнообязанных в военное время обязательна, поэтому стать на военный учет должны все. Это долг, а не право.

Федиенко говорит, что не все мобилизованные попадают на линию фронта, таких около 10%. Однако у ВСУ есть дефицит в тыловых кадрах на определенные должности, например, электриков или водителей.

"У нас не хватает водителей, электриков, у нас не хватает финансистов – тех людей, которые работают с деньгами в бригадах. Мы не можем сказать, что все, кого мобилизуют, они отправляются на линию фронта, в окопы. На мой взгляд, 10-15% военнослужащих, которые с оружием в руках выполняют свой боевой долг", – сказал депутат.

Он также добавил, что недавние рейды ТЦК вполне могут быть связаны с тем, что боевые командиры обращаются к ним за пополнением подразделений. И эти меры напоминают обществу об обязанности, о военном положении и о том, что война продолжается.

"У нас есть проблема в том, что у нас нет, возможно, кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт "Океана Эльзы", сходить в рестораны", — говорит Федиенко.

В то же время депутат точно не ответил, провалена ли мобилизация, ведь, по его словам, это информация с ограниченным доступом. Он только констатирует то, что наши боевые подразделения нуждаются в доукомплектовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ТЦК с полицией устроили новую облаву после концерта под Киевом.