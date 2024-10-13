ТЦК с полицией устроили новую облаву после концерта под Киевом (видео)

Женщинам удалось отбить одного молодого человека

В воскресенье, 13 октября, ТЦК продолжили свои рейды по городам Украины. На этот раз после концерта группы "100лица" в Броварах Киевской области.

Об этом сообщило местное издание "Трибуна Бровары". В публикации добавили видео и написали, что на выходе с места проведения концерта представители ТЦК с полицией у мужчин проверяют документы.

"Один из работников МКЦ задержан. Один из зрителей от ТЦК "отбили" женщины", — говорится в сообщении.

На видео заметно, как одному парню удалось скрыться от сотрудников ТЦК. Люди возле культурного центра провели мужчину бурными аплодисментами и криками.

Позже произошла стычка представителей ТЦК с работницами городского культурного центра. Женщины громко ссорятся с военными, которые оттащили их от машины силой.

"Работница МКЦ просила у представителей полиции вернуть коллегу, который должен был завершить рабочий день. По словам женщины, сотрудника задержали прямо на рабочем месте и насильно посадили в бусик. Просьба женщины переросла в силовое противостояние от представителей ТЦК", — говорится в сообщении.

Ни группа, ни городской совет и представители Броварского ТЦК пока не отреагировали на инцидент.

Напомним, в пятницу, 11 октября, сеть всколыхнули сообщения о том, что десятки сотрудников ТЦК пришли в Киеве во Дворец Спорта, где проходил концерт группы "Океан Эльзы". После этого в сети начали появляться сообщения о подобных ситуациях в заведениях Львова, гостиницах Киева, ТРЦ, ночных клубах и кафе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Житомире мужчина устроил театральное представление перед работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки