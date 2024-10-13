У Steko попытались оправдать инцидент с директором и ТЦК, но сделали только хуже

В компании отметили, что это не первое видео, появляющееся в информационном пространстве

В компании Steko Сергея Положая, попавшего в скандал из-за скандала с военными в Днепре прокомментировали инцидент. Там заявили, что опубликованное видео не полное, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого-то свете.

Ответная реакция на ситуацию появилась на официальной странице компании Steko в Инстаграм. Однако даже с этим есть один момент.

"В связи с недавними событиями, связанными с видео, на котором руководитель компании Steko конфликтует с представителем ТЦК, мы хотели бы подчеркнуть, что опубликованное видео не является полным, и контекст ситуации потерян и изложен в выгодном для кого свете", — заявили там, призвав, чтобы все присутствовавшие предоставили полное видео для восстановления справедливости.

В компании отметили, что это не первое видео, которое появляется в информационном пространстве. Якобы накануне этого появилась также фейковая информация о ситуации, связанной с бегством от полиции и задержанием, что абсолютно ложно.

"Мы работаем над определением тех, кто это распространяет и обязательно привлечем к ответственности за распространение недостоверной информации и клевету. Важно, чтобы правда была установлена, и мы стремимся предоставить точную картину событий", — говорится в сообщении.

Видео, которое распространялось по сети с якобы директором компании Steko можно посмотреть ниже.

Позиция компании

Кроме того, отметили, что в эти сложные для Украины времена все испытывают огромное давление и тревогу. Добавили, что каждый день приносит новые вызовы, а окружающая нас информация часто воспринимается субъективно, особенно в условиях стресса.

"Все мы, к сожалению, можем сказать или сделать что-то импульсивно, что не всегда отражает наши истинные намерения или убеждения. Важно отметить, что компания Steko – это большая команда, почти 2000 украинцев, ежедневно работающих для укрепления нашей экономики и удовлетворения потребностей соотечественников" Мы изготавливаем тысячи окон для украинских домов и инфраструктуры, которые стали необходимыми из-за варварских обстрелов со стороны агрессора. Каждый из нас глубоко уважает и ценит усилия наших защитников, ежедневно рискующих жизнью ради нашего покоя и независимости. Многие наши коллеги уже присоединились к рядам Вооруженных сил Украины, и мы гордимся их вкладом. Steko – это компания, которая заботится не только об окнах, но и о людях, которые за ними стоят. Искренне ценим каждого, кто вносит свой вклад в общее дело — будь то на поле боя или на рабочем месте", — пишут в сообщении.

В сообщении заверили, что, независимо от каких-либо обстоятельств, их команда всегда остается верна своей миссии — работать для поддержки нашей страны.

"Вместе с каждым украинцем мы продолжаем делать все возможное для общей победы и стабильного будущего", — подытожили в сообщении.

Комментарии закрыли, но люди нашли способ высказаться

Что интересно, комментарии на эту публикацию были закрыты. То есть люди не могут оставлять свои мысли по поводу инцидента.

Отар Довженко прокомментировал сообщение компании Steko. Он написал на своей странице в Facebook, что это сообщение — самое позорное, что он видел в сфере коммуникаций.

"Этим коммуникационщикам удалось опозориться сильнее своего шефа, которого они защищают", — написал он.

Люди нашли, что сказать у него под корреспонденцией. "Телеграф" собрал мнения пользователей Фейсбука.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о компании Steko, владелец которой поскандалил из ТЦК.