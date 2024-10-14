Сначала Берлин выдвинет условие так называемому "президенту" России Владимиру Путину

Украина может получить от Германии крылатые ракеты Taurus Их согласен передать лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц – при условии, что его политическая сила выигрывает выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост.

Об этом сообщает NTV. Кроме победы на выборах, Мерц, чья партия дважды вносила предложение о передаче ракет Украине, указал на еще одно важное условие.

Кандидат в канцлеры отметил, что сначала Берлин выдвинут условие так называемому "президенту" России Владимиру Путину. От Кремля потребуют полного прекращения атак на любые гражданские объекты в Украине.

Если Москва отвергнет это требование – а она, скорее всего, отвергнет – Мерц пообещал, что все ограничения на поставку и использование немецкого вооружения будут сняты. В частности, Вооруженные силы Украины наконец-то получат дальнобойные ракеты Taurus.

Напомним, что в мае Германия разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по территории России, но кроме предварительно оговоренной территории возле Харьковской области добавились и регионы рядом с границей на Донецком и Луганском направлениях. А в августе немецкое вооружение использовалось при наступлении в Курской области.

Однако шольцевская Германия не планирует предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus даже после того, как позволила бить по России германским вооружением. В вопросе передачи Украине ракет позиция Берлина остается неизменной.