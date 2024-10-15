"Фантастическое восстановление": эксперт назвал температурный порог и дал прогноз по зимним блекаутам

Его ожидания довольно оптимистичны

Украинские энергетики восстанавливают поврежденную российскими ударами генерацию "фантастическими темпами". Благодаря этому до температуры воздуха на уровне 0 градусов ограничений электроснабжения не потребуется, но это при отсутствии новых атак.

"Если убрать фактор атак, благодаря фантастическим темпам восстановления поврежденной генерации, есть шанс до температуры около 0 градусов проходить без ограничений потребителей", — заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24".

Он подчеркнул, что этот прогноз реален при исправной работе системы и отсутствии новых атак России. Харченко добавил, что такое же восстановление раньше потребовалось 7-8 месяцев, по стандартам ЕС — 9-10 месяцев. Сейчас "Укрэнерго" производит восстановление за 1 месяц.

Однако зимой, когда температура воздуха будет опускаться ниже нуля, графики отключений света все же применять придется. По его прогнозам, это будет от 4 до 6 часов без электроснабжения в сутки.

"Конечно, когда погода будет холоднее, придется идти на определенные ограничения, но они не будут апокалиптическими. 4-6 часов в сутки будем воспринимать по-философски, переживем", — отметил Харченко.

Как писал "Телеграф", эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что в случае снижения температуры до 10 градусов мороза, отключения света будет продолжаться от 10 до 12 часов в сутки. По его мнению, энергетика Украины готова только к теплой зиме.