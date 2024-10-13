По Украине ударят заморозки: вернутся ли отключения света из-за этого

На энергосистему влияют затяжные понижения температур

В Украину в ближайшие дни придут первые заморозки, но понижение температур не приведет к возвращению графиков отключения света. На энергосистему влияют затяжные холода, а заморозки будут краткосрочными.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник. Он также объяснил, какое сейчас состояние энергетической системы в нашей стране.

"Энергосистема на сегодняшний день работает стабильно. Те прогнозируемые заморозки не будут протяженными", — сказал Колесник.

Он отметил, что на энергосистему влияют затяжные понижения температур, так как это приводит к системному увеличению потребления электроэнергии.

"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, что придает нам мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", — пояснил заместитель министра.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к масштабным отключениям света зимой.