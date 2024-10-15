"Фантастичне відновлення": експерт назвав температурний поріг та дав прогноз щодо зимових блекаутів

Його очікування досить оптимістичні

Українські енергетики відновлюють пошкоджену російськими ударами генерацію "фантастичними темпами". Завдяки цьому до температури повітря на рівні 0 градусів обмежень електропостачання не буде потрібно, але це за відсутності нових атак.

"Якщо прибрати фактор атак, завдяки фантастичним темпам відновлення пошкодженої генерації, маємо шанс до температури близько 0 градусів проходити без обмежень споживачів", — заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Київ24".

Він наголосив, що цей прогноз реальний за умови справної роботи системи та відсутності нових атак Росії. Харченко додав, що таке ж відновлення раніше потрібно було 7-8 місяців, за стандартами ЄС — 9-10 місяців. Зараз "Укренерго" проводить відновлення за 1 місяць.

Проте взимку, коли температура повітря опускатиметься нижче за нуль, графіки відключень світла все ж застосовувати доведеться. За його прогнозами, це буде від 4 до 6 годин без електропостачання на добу.

"Звісно, коли погода буде холодніша, доведеться йти на певні обмеження, але вони не будуть апокаліптичні. 4-6 годин на добу будемо сприймати по-філософськи, переживемо", — зазначив Харченко.

Як писав "Телеграф", експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що у разі зниження температури до 10 градусів морозу, відключення світла триватиме від 10 до 12 годин на добу. На його думку, енергетика України готова лише до теплої зими.