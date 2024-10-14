Зима без света? Украина может остаться без электричества из Европы

Это особенно критично накануне зимы, когда ожидаются новые российские удары по украинской энергетике

Украина оказалась перед еще одной угрозой отключений электроэнергии этой зимой. В частности, мы можем остаться без импорта электричества из Европейского Союза из-за нарушения требований Энергетического Сообщества (ЭС).

Секретариат ЭС направил предупреждение украинскому правительству о риске потери сертификации НЭК "Укрэнерго". Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в своей колонке на "Экономической правде".

По информации эксперта, главная проблема — это отсутствие полноценного корпоративного управления в "Укрэнерго". Два независимых члена наблюдательного совета компании подали в отставку, заявив о политическом давлении. Кроме того, Минэнерго имеет чрезмерный контроль над государственными энергетическими компаниями, что противоречит европейским правилам.

Энергетическое Сообщество установило жесткие временные рамки для разрешения ситуации. До 9 декабря Украина должна подписать контракты с новыми независимыми членами наблюдательного совета "Укрэнерго" и внести изменения в устав компании. Если эти требования не будут выполнены, Секретариат ЕС предлагает НКРЭКУ повторно открыть процедуру сертификации "Укрэнерго".

"Если это случится, то почти одновременно Украина, скорее всего, потеряет возможность импорта электроэнергии, а при этом эта ситуация нанесет огромный ущерб процессу интеграции рынка электроэнергии Украины в Европу", — говорит Харченко. Это особенно критично в канун зимы, когда ожидаются новые российские удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Александр Харченко отмечает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Министерстве энергетики. Эксперт призывает немедленно принять меры для исправления ситуации, поскольку без импорта и связи с европейской системой Украине "не поздоровиться" этой зимой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт рассказал, по сколько часов в Украине не будет света зимой. Прогнозируется, что отключения начнутся при нуле градусов.