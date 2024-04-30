Укр

Не только мобилизация: в Киеве открыли центр, который поможет пополнить ряды ВСУ

Автор
Тая Белан Тая Белан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гражданам стоит задуматься об этом способе уже сейчас Новость обновлена 30 апреля 2024, 16:55
Гражданам стоит задуматься об этом способе уже сейчас. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Мобилизация в отличие от рекрутинга – это лотерея

Во вторник, 30 апреля, в Киеве начал работу центр рекрутинга в ряды ВСУ. До конца мая такие центры должны появиться в десятках других городов Украины. Их цель — упростить процесс мобилизации и предоставить людям возможность выбирать наиболее подходящую им военную специальность. "Телеграф" узнавал как это будет работать.

Мобилизацию не заменит, но дает альтернативу

Рекрутинг в Вооруженные Силы Украины — новый формат набора в армию, который существенно отличается от традиционной мобилизации. Как объяснил в комментарии "Телеграфу" представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, гражданам стоит задуматься об этом способе уже сейчас.

Фото представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин на открытии Центра рекрутинга
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин

— У военнообязанного есть три пути развития событий. Первый – быть мобилизованным через ТЦК, а это в определенном смысле лотерея. Ибо человек не знает, куда может попасть. Второй – мобилизоваться через ту или иную военную бригаду. Преимущественно речь о боевых, которые также набирают людей. Тогда человек будет знать, где и на какой должности он будет служить. Третий вариант – это центр рекрутинга, – говорит Дмитрий Лазуткин.

По его словам, в этом варианте у человека самые большие возможности что-то выбрать. Потому что вакансии дают разные представители бригад. И человек в соответствии со своей профессией или военной специальностью может найти свое место в Силах обороны.

— Это удобно, современно и не страшно. Здесь не выдают повестки. Многие боятся, что придет и его сразу заберут на ВЛК, потом на учебу и так далее. Поэтому человек колеблется и ему психологически тяжело сделать первый шаг. Даже если он хочет служить – она колеблется, – говорит спикер МО.

В центре рекрутинга представители разных бригад будут предоставлять информацию о вакантных должностях, условиях труда и специфике службы. Посетитель сможет выбрать то, что ему больше всего импонирует – боевую или тыловую работу, место дислокации подразделения и т.д.

Мобилизация и рекрутинг — параллельные процессы

Понятно, что рекрутинг не заменит мобилизацию, ведь это фактически сервис для добровольцев. Однако, по словам Дмитрия Лазуткина, рано говорить, какой процент потребностей может покрыть такой способ пополнения войска.

– У нас только открывается центр. Сколько людей будет приходить — можно будет говорить через два или три месяца. Однако с того момента, как приняли закон по мобилизации, думаю, процесс начнется интенсивный. Потому что это хорошая возможность. Даже я когда мобилизовался в Силы обороны, специально ехал в Запорожье из Киева. Потому что мое отношения в столичном ТЦК рассмотрели, но поставили на паузу. И я специально ехал в Запорожье, чтобы мобилизоваться в 47 бригаду, потому что хотел туда попасть, — говорит он.

Сейчас же, как объясняет представитель МО, человек может прийти в центр рекрутинга и выбрать бригаду, подразделение и должность. Это удобно, учитывая, что сейчас у военных достаточно конкурента зарплата, дополнительное денежное довольствие и определенные социальные гарантии.

Фото Центр рекрутинга ВСУ Киев

На замечание "Телеграфа", что многие люди из-за рекрутинга ищут работу в тылу на гражданских специальностях, в то время как армии нужны штурмовики, Дмитрий Лазуткин выразил убеждение, что есть новобранцы, которые наоборот хотят экстрима, чтобы идти по пути воина.

— В основном это люди помладше. Они могут выбрать между бригадами, которые являются хорошей рекламной компанией. Ищут бойцов и батальон "Волки да Винчи", и 3-я штурмовая бригада, и 47-я бригада. Но здесь представлены все Силы обороны. Это удобно тем, кто хочет мобилизоваться, но еще не знает, куда идти, — говорит Лазуткин.

Некоторые могут усомниться, действительно ли человек получит желаемую вакансию, особенно если это боевая должность. Но представитель Минобороны уверяет — соглашение, достигнутое во время собеседования, будет соблюдено на 100%. Неважно, это боевая работа или гражданская специальность по специальности.

— Понятно, что может быть прорыв или ДРГ и человеку придется взять в руки оружие, таких случаев немало. Поэтому сначала все военнослужащие должны понимать это, — говорит спикер МО.

Как добавляет "Телеграфу" рекрутёрка Татьяна, специальностей очень много и все они востребованы. Начиная от повара и заканчивая боевыми специальностями. Речь о снайперах, разведчиках, гранатометчиках и т.д. Спрос есть во всех подразделениях Сил обороны, поэтому центр рекрутинга идет на встречу тем, кто хочет защищать Родину.

Теги:
#Украина #Киев #Мобилизация #ВСУ