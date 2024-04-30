Не только мобилизация: в Киеве открыли центр, который поможет пополнить ряды ВСУ

Мобилизация в отличие от рекрутинга – это лотерея

Во вторник, 30 апреля, в Киеве начал работу центр рекрутинга в ряды ВСУ. До конца мая такие центры должны появиться в десятках других городов Украины. Их цель — упростить процесс мобилизации и предоставить людям возможность выбирать наиболее подходящую им военную специальность. "Телеграф" узнавал как это будет работать.

Мобилизацию не заменит, но дает альтернативу

Рекрутинг в Вооруженные Силы Украины — новый формат набора в армию, который существенно отличается от традиционной мобилизации. Как объяснил в комментарии "Телеграфу" представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, гражданам стоит задуматься об этом способе уже сейчас.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин

— У военнообязанного есть три пути развития событий. Первый – быть мобилизованным через ТЦК, а это в определенном смысле лотерея. Ибо человек не знает, куда может попасть. Второй – мобилизоваться через ту или иную военную бригаду. Преимущественно речь о боевых, которые также набирают людей. Тогда человек будет знать, где и на какой должности он будет служить. Третий вариант – это центр рекрутинга, – говорит Дмитрий Лазуткин.

По его словам, в этом варианте у человека самые большие возможности что-то выбрать. Потому что вакансии дают разные представители бригад. И человек в соответствии со своей профессией или военной специальностью может найти свое место в Силах обороны.

— Это удобно, современно и не страшно. Здесь не выдают повестки. Многие боятся, что придет и его сразу заберут на ВЛК, потом на учебу и так далее. Поэтому человек колеблется и ему психологически тяжело сделать первый шаг. Даже если он хочет служить – она колеблется, – говорит спикер МО.

В центре рекрутинга представители разных бригад будут предоставлять информацию о вакантных должностях, условиях труда и специфике службы. Посетитель сможет выбрать то, что ему больше всего импонирует – боевую или тыловую работу, место дислокации подразделения и т.д.

Мобилизация и рекрутинг — параллельные процессы

Понятно, что рекрутинг не заменит мобилизацию, ведь это фактически сервис для добровольцев. Однако, по словам Дмитрия Лазуткина, рано говорить, какой процент потребностей может покрыть такой способ пополнения войска.

– У нас только открывается центр. Сколько людей будет приходить — можно будет говорить через два или три месяца. Однако с того момента, как приняли закон по мобилизации, думаю, процесс начнется интенсивный. Потому что это хорошая возможность. Даже я когда мобилизовался в Силы обороны, специально ехал в Запорожье из Киева. Потому что мое отношения в столичном ТЦК рассмотрели, но поставили на паузу. И я специально ехал в Запорожье, чтобы мобилизоваться в 47 бригаду, потому что хотел туда попасть, — говорит он.

Сейчас же, как объясняет представитель МО, человек может прийти в центр рекрутинга и выбрать бригаду, подразделение и должность. Это удобно, учитывая, что сейчас у военных достаточно конкурента зарплата, дополнительное денежное довольствие и определенные социальные гарантии.

На замечание "Телеграфа", что многие люди из-за рекрутинга ищут работу в тылу на гражданских специальностях, в то время как армии нужны штурмовики, Дмитрий Лазуткин выразил убеждение, что есть новобранцы, которые наоборот хотят экстрима, чтобы идти по пути воина.

— В основном это люди помладше. Они могут выбрать между бригадами, которые являются хорошей рекламной компанией. Ищут бойцов и батальон "Волки да Винчи", и 3-я штурмовая бригада, и 47-я бригада. Но здесь представлены все Силы обороны. Это удобно тем, кто хочет мобилизоваться, но еще не знает, куда идти, — говорит Лазуткин.

Некоторые могут усомниться, действительно ли человек получит желаемую вакансию, особенно если это боевая должность. Но представитель Минобороны уверяет — соглашение, достигнутое во время собеседования, будет соблюдено на 100%. Неважно, это боевая работа или гражданская специальность по специальности.

— Понятно, что может быть прорыв или ДРГ и человеку придется взять в руки оружие, таких случаев немало. Поэтому сначала все военнослужащие должны понимать это, — говорит спикер МО.

Как добавляет "Телеграфу" рекрутёрка Татьяна, специальностей очень много и все они востребованы. Начиная от повара и заканчивая боевыми специальностями. Речь о снайперах, разведчиках, гранатометчиках и т.д. Спрос есть во всех подразделениях Сил обороны, поэтому центр рекрутинга идет на встречу тем, кто хочет защищать Родину.