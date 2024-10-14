Кого из мужчин не могут мобилизовать принудительно: объяснили юристы

Недавние изменения в законодательстве запрещают призывать некоторые категории украинцев

В условиях военного положения мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. Однако изменения в законодательстве предусматривают особые условия для призыва определенных категорий украинцев.

Согласно новым нормам, не только граждане с инвалидностью могут быть мобилизованы исключительно на добровольной основе. Юристы сервиса "Консультант" объяснили, кого не смогут призвать на военную службу без согласия.

Так, на военную службу не могут призвать лиц в возрасте до 25 лет. Также не мобилизуют мужчин после 50 лет, если у них нет дефицитной военно-учетной специальности.

Кроме того, не подлежат мобилизации люди, имеющие законное право на отсрочку. Не призывают граждан с инвалидностью.

Без согласия не могут призвать украинцев, которые находились в плену врага и были обменены.

Напоминаем, что мужчины 50-60 лет теперь могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Это предусмотрено директивой Командования Сухопутных Войск 116/2/1/21409 от 19 сентября.

Однако есть два случая, когда мужчин этой возрастной категории все же могут призвать в армию:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, по которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях (речь идет о поварах, ремонтниках).

Ранее "Телеграф" писал, что будет с уже мобилизованными до 25 лет. Военным руководством принята директива, что не мобилизуют людей до 25 лет еще до момента принятия закона о запрете мобилизации юношей. Также были договоренности, что тех, кого уже призвали, не будут закреплять по боевым распоряжениям на сложных участках фронта.