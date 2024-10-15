Мошенники придумали новую схему: обещают налоговые льготы и прикрываются президентом

Мошенничество выходит на новый уровень

Мошенники в Украине пытаются нажиться на патриотических чувствах граждан. Злоумышленники придумывают все новые схемы обмана, используя имена известных должностных лиц и государственных органов. Мошенники рассылают фальшивые сообщения, требуя денег якобы на нужды ВСУ.

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о рассылке фальшивых сообщений, в которых злоумышленники требуют перевода средств. Кипер призвал граждан не подвергаться этим провокациям.

По словам чиновника, все случаи мошенничества тщательно фиксируются. Материалы о таких преступлениях уже переданы в правоохранительные органы для проведения расследования.

Документ опубликовал Олег Кипер

В документе, опубликованном Кипером, злоумышленники, прикрываясь именем начальника ОВА, просят деньги якобы для благотворительной помощи Вооруженным Силам Украины. Они присылают реквизиты счета для перевода средств, обещая налоговые льготы.

Чтобы придать своим действиям вид легитимности, мошенники утверждают, что их "инициатива" согласована с Президентом Украины и Верховной Радой. Это типичный прием злоумышленников, пытающихся придать вес своим требованиям, ссылаясь на высшие органы власти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что литовского "волонтёра" заподозрили в мошенничестве. Он хотел заменить "Чеку" на фронте, собирал деньги, но не срослось.