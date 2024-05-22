Сразу и не заметишь: как вам ловко не доливают в бак на АЗС

Как избежать мошенничества на автозаправочных станциях

Многие водители сталкиваются с обманом на АЗС, где хитрые сотрудники находят способы недоливать горючее, увеличивая таким образом свои доходы. Такие действия вводят водителей в заблуждение, более того, создают атмосферу недоверия между водителями и автозаправочными станциями

Одним из таких методов стала манипуляция с заправочным шлангом, которая позволяет недоливать небольшие объемы топлива при каждой заправке. Суть схемы заключается в создании искусственных препятствий в потоке топлива в изначально герметичном шланге.

Прокол шланга и воздушный клапан

Одной из хитростей является маленький прокол в заправочном шланге. Работники пробивают небольшую дырочку и вставляют в верхней части шланга специальный клапан. Через это отверстие горючее смешивается с воздухом, и получается своеобразный воздушный столб. Этот столб препятствует нормальному поступлению топлива в бак. В результате несколько десятков граммов остаются в шланге и затем возвращаются в цистерну. Казалось бы мелочь, но накапливаясь, это топливо приносит значительную выгоду заправке.

Ловкость рук

Иногда в манипуляциях со шлангом даже не нужен прокол. В конце заправки оператор может незаметно перекрутить или заломить шланг, что ограничивает поток топлива. Из-за этого в шланге остается немного горючего, которое не попадает в бак. На первый взгляд, это количество может показаться незначительным, но при регулярных заправках объем недополученного топлива становится внушительным.

Как избежать обмана

Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, стоит придерживаться простых мер предосторожности:

Следите за процессом заправки: наблюдайте за действиями оператора, особенно в конце. Проверяйте чеки: сравнивайте количество топлива, указанное в чеке, с фактическим объемом в баке. Выбирайте проверенные АЗС: пользуйтесь услугами заправок с хорошей репутацией. Сообщайте о подозрениях: если у вас возникают сомнения, сообщите об этом руководству АЗС или в соответствующие инстанции.

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