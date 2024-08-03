Никогда не храните в бардачке документы: причина – вовсе не в ворах

Этот полезный отсек для хранения плохо подходит для документов

На первый взгляд автомобильный бардачок кажется идеальным местом для хранения документов. Он удобно расположен, закрывается и все необходимые бумаги всегда под рукой водителя.

Однако эксперты предостерегают от такой практики, и причины этого не ограничиваются риском кражи. Рассказываем почему.

Неожиданные риски хранения документов в бардачке

Документы, постоянно хранящиеся в бардачке, подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Резкие изменения температуры и повышенная влажность оказывают негативное влияние на состояние бумаги и картона, из которых изготовлены документы. Это приводит к их быстрому износу и ухудшению внешнего вида.

В случае угона или эвакуации транспортного средства владельцу будет трудно доказать право собственности на автомобиль. Особенно это актуально за границей, где полиция не имеет доступа к нашим базам данных.

И, все же, многие преступники сразу заглянут в бардачок, нет ли там ничего ценного. Поэтому не оставляйте документы, деньги и другие вещи там, когда паркуете машину.

Ранее "Телеграф" писал о секретной функции бардачка автомобиля. О ней известно немногим водителям.