Хотел заменить "Чеку" на фронте, собирал деньги, но не срослось: литовского "волонтера" заподозрили в мошенничестве

Заявив о своем желании пойти парамедиком на фронт, "волонтер" стал собирать деньги на свою подготовку

Литовского "журналиста и волонтера" Миндаугаса Йонушаса, который заявил, что идет на фронт парамедиком вместо погибшей украинки Ирины Цыбух, заподозрили в мошенничестве.

Об этом сообщает Hromadske. После своих заявлений мужчина заверил журналистку этого издания, что собирает деньги на свою подготовку. В частности, он просил о помощи в соцсетях, а также писал и звонил многим известным людям.

"Однако после огласки этой истории в Литве разгорелся скандал. Тамошние медиа провели расследование и назвали его аферистом. В балтийской стране он основал благотворительный фонд Bonitatem, собиравший средства для украинцев. Хвастался, что ему перевели миллионы евро. Когда же он покинул фонд, выяснилось, что ни копейки на счета не поступало. Есть подозрение, что мужчина деньги присваивал", — говорится в материале.

Журналисты пообщались с литовцами, которые знают волонтера и поговорили с самим героем этой истории.

Что известно о скандале

Журналисты поинтересовались у Миндаугаса Йонушаса, когда и куда он собирается идти на службу и правдивы ли те обвинения, которые распространили его литовские коллеги.

Ему также был задан вопрос о том, удалось ли пойти учиться на парамедика. На это он отправил фото экрана, где есть информация о турникетах. У экрана — преподаватель. Это, видимо, должно означать, что "волонтер" проходит курсы.

"Говорит, что сегодня поговорить не сможет, но копирует свой пост: "В одном из соборов совершалась литургия. Было очень много людей. Одной женщине стало плохо, ее вывели на улицу, она была очень слаба. Мы положили ее на лавку, я проверил пульс и дыхание, а ее дочь вызвала скорую помощь. Женщину передали врачам", — говорится в материале.

Когда созвониться все же удалось, "волонтер" таки ответил на важный вопрос о том, как обстоят его дела с отправкой в армию.

"Теперь скажу тебе как подружке, только тебе, потому что доверяю только тебе — с армией плохие новости", — сказал Йонушас.

Он пояснил, что якобы обращался в два батальона, но его не берут из-за недостаточной квалификации.

В какие именно подразделения он обращался — неизвестно. В "Госпитальерах", где служила Ирина Цыбух и куда вроде бы собирался идти "волонтер", сказали, что к ним Миндаугас Йонушас не обращался, хотя они и слышали о его заявлении из медиа.

Обвинения в мошенничестве

После полномасштабного вторжения "волонтера" пригласили стать совладельцем благотворительного фонда Bonitatem. Другой совладелец в это время находится в Испании, поэтому фонд полностью в руках Миндаугаса.

Украинская беженка Ирина Герасименко, которая стала директором фонда Bonitatem после Миндаугаса, рассказала:

"Он пригласил меня к себе в команду в конце 2022-го. Я проверила его страницу в соцсетях, увидела, что он активист, встречающийся с литовскими политиками, вхожий в Сейм. Никаких подозрений у меня не возникло.

Начала писать пресс-релизы о митингах, проводимых им в поддержку Украины. В марте 2023-го он неожиданно заявил, что уходит. Без объяснений. Я была в шоке. Передал мне свою часть полномочий — так я стала директором, чтобы не потерять фонд. Мы договорились, что технику, взятую в кредит на организацию, перепишет на себя. И будет отдавать долг как физическое лицо. Речь идет о ноутбуке, планшете, двух телефонах и умных часах. На том спокойно разошлись".

Спустя некоторое время "волонтер" заблокировал Ирину и коллег в соцсетях. А еще позже выяснилось, что никаких долгов он не платит. При этом, благотворителям поступили немалые счета за мобильную связь и ж/д билеты. Миндаугас должен фонду 3,5 тысячи евро.

В свою очередь Ирина через других людей обратилась к нему с требованием выплатить долги. Он попросил счета и сказал, что в течение недели все сделает. Это было в марте 2024 года. С тех пор ничего так и не произошло. Теперь против него готовят судебный иск.

Что интересно — ни копейки пожертвований от литовцев именно на счета фонда не поступало. Люди перечисляли средства на его личный кошелек PayPal. Часть он действительно направлял на волонтерство, однако об остальных сведениях нет. Популярное и одно из крупнейших изданий Литвы Delfi.lt провело собственное расследование — в нем говорится, что "вероятнее всего, Миндаугас Йонушас присвоил себе собранные для Украины средства".

О каких точно суммах идет речь — неизвестно. Журналисты выяснили, что это может быть 5 млн евро. Однако расследователи имеют сомнения, что речь идет о таких цифрах.

В статье Delfi также указывают, что Миндаугас буквально выманивал деньги. В одном из постов он объявил, что люди за донат на сбор фонда могут выиграть автомобиль Ferrari, который стоит более полумиллиона долларов. Это был не единственный розыгрыш. Например, в другой раз он предлагал 13-й iPhone.

"Он собирал деньги на все, что можно представить: на детей и женщин, пострадавших от войны, на автомобили в Бахмуте, цифровые радиостанции, психологическую поддержку для беженцев и раненых в боях и многое другое", — говорится в материале.

Известно также, что фонд Bonitatem в Клайпеде организовывал митинги, где мужчина установил в публичных местах ящики для пожертвований. Выяснилось, что найдено только три факта передачи помощи. Однажды он подарил школе ручки, тетради и вешалку. В другой раз повез в Херсон корм для собак.

Миндаугас Йонушас — кто он

Расследованием о деятельности Миндаугаса Йонушаса на своем YouTube-канале поделился известный литовский блогер Скирмантас Малинаускас.

"Когда человек приезжает из Литвы в Украину, ему легко произвести впечатление, противоположное тому, кто он на самом деле. Миндаугас точно не журналист. Трудно сказать, кто он такой. Я бы назвал его клоуном. В первый раз он засветился 18 лет назад на телешоу", — объясняет Скирмантас Малинаускас.

В литовской википедии есть упоминание, что в 2007 году "журналист" участвовал в местном отборе на "Евровидение", где пел немного на литовском, немного на немецком. Отборочная комиссия его тогда попросту не поняла. Общая же характеристика в той статье такова: "Критики его считают неудачником и шутником из-за его личной наивности, противоречивой личности, огромных амбиций, высокомерных заявлений, явной лживости, неумения петь и отсутствия слуха, но его имидж и постоянное участие в литовских телешоу сделали его популярным".

Однако вскоре публика устала от него, и он исчез на время из инфополя.

В 2017 году "волонтер" организовал социальный проект "Не будь наивным на дороге".

"В Литве произошла резонансная история: девушку изнасиловал и убил водитель попутки. Миндаугас основал в 2017-м социальный проект "Не будь наивным на дороге". Как его руководитель, ездил по школам и проводил лекции на тему безопасного поведения на дороге, "оказывал психологическую помощь жертвам", — говорится в материале.

По словам блогера, тогда произошел скандал: несколько учениц заявили о сексуальных домогательствах со стороны "лектора".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года правоохранителями был задержан председатель благотворительного фонда из Попельного после получения им 25,5 тыс. долларов США.