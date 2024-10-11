Заплатили всего 2 тыс. грн: "Телеграф" узнал подробности поджога авто военных в Днепре (фото)

Фигуранту обещали 1 тысячу долларов

Поджигателя автомобиля Вооруженных Сил Украины в Днепре задержала полиция. Инцидент произошел в ночь на 10 октября, неизвестный мужчина поджег только что отремонтированный и готовый к отправке на фронт бус.

Подробности поджога узнал корреспондент "Телеграфа". Отмечается, что мужчину, поджегшему авто военных, уже задержала полиция.

Он проживал недалеко от места преступления и контактировал с куратором с помощью Telegram. Информацию о задержании также подтвердил украинский военный под псевдонимом "Твиттерчук".

Отмечается, что жителю Днепра предложили одну тысячу долларов за поджог авто военных. При этом куратор сам отправил ему координаты буса, что облегчило работу поджигателю.

Ради уверенности российская сторона отправила поджигателю аванс в сумме 2 тысячи грн, остаток мужчина должен был получить после завершения дела. Однако после отправки видео поджога и уничтожения буса мужчина так и не получил тысячу долларов.

Полиция уже задержала фигуранта.

Напомним, что поджог буса произошел на улице Янгеля, 7. На месте, где стоял военный автомобиль, все было забито машинами местных жителей. Чудом огонь не перекинулся на другие транспортные средства и не начался масштабный пожар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сентябрь в Киеве стал рекордным месяцем поджогов военных авто.