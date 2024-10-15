Россия готовит новые массированные атаки по энергообъектам Украины: в СНБО рассказали, когда ждать ударов

Россияне намерены разрушить экономику Украины

Украина готовится к массированным обстрелам россиянами энергетических объектов. Это может произойти, как только начнется отопительный сезон.

Российская армия может ударить по критической инфраструктуре, чтобы оставить украинцев без света и тепла. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Литвиненко, украинская сторона ожидает новую волну атак на энергетику с наступлением холодов. Он подчеркнул, что РФ может начать массированные удары уже в начале отопительного сезона.

"С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике", — отметил секретарь СНБО во время открытия выставки "Энергетика в промышленности-2024" в Киеве.

Впрочем, Литвиненко подчеркнул, что украинская энергосистема доказала свою стойкость. По его словам, несмотря на постоянные атаки, отечественная энергетика продемонстрировала способность внедрять инновационные решения. Намерения россиян разрушить экономику Украины не достигают своей цели, считает секретарь СНБО.

В то же время, Украина сталкивается с дополнительными вызовами в энергетической сфере. Страна рискует упустить возможность импортировать электроэнергию из Европейского Союза. Причина – нарушение требований Энергетического Сообщества (ЕС).

Секретариат ЕС предупредил украинское правительство об угрозе потери сертификации НЭК "Укрэнерго", рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его информации, проблема заключается в отсутствии должного корпоративного управления в "Укрэнерго". Два независимых члена наблюдательного совета компании подали в отставку из-за политического давления.

Энергетическое Сообщество установило жесткие сроки для исправления ситуации. До 9 декабря Украина должна подписать контракты с новыми независимыми членами наблюдательного совета "Укрэнерго" и внести изменения в устав компании. В противном случае — импорт электроэнергии будет невозможен.

Харченко отмечает, что без импорта и связи с европейской энергосистемой Украине будет крайне сложно пережить зиму, особенно в условиях возможных новых российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Минэнерго подтвердили планы "Энергоатома" построить новую АЭС в необычном месте. Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" о построении Чигиринской АЭС в Черкасской области сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.