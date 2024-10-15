Росія готує нові масовані атаки по енергооб'єктах України: в РНБО розповіли, коли чекати ударів

Росіян мають намір зруйнувати економіку України

Україна готується до масованих обстрілів росіянами енергетичних об'єктів. Це може статися, як тільки розпочнеться опалювальний сезон.

Російська армія може вдарити по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без світла та тепла. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Литвиненка, українська сторона очікує нову хвилю атак на енергетику з настанням холодів. Він наголосив, що РФ може розпочати масовані удари вже на початку опалювального сезону.

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", — зазначив секретар РНБО під час відкриття виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві.

Втім, Литвиненко підкреслив, що українська енергосистема довела свою стійкість. За його словами, попри постійні атаки, вітчизняна енергетика продемонструвала здатність впроваджувати інноваційні рішення. Наміри росіян зруйнувати економіку України не досягають своєї мети, вважає секретар РНБО.

Водночас Україна стикається з додатковими викликами у енергетичній сфері. Країна ризикує втратити можливість імпортувати електроенергію з Європейського Союзу. Причина — порушення вимог Енергетичного Співтовариства (ЕС).

Секретаріат ЕС попередив український уряд про загрозу втрати сертифікації НЕК "Укренерго", розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його інформацією, проблема полягає у відсутності належного корпоративного управління в "Укренерго". Два незалежні члени наглядової ради компанії подали у відставку через політичний тиск.

Енергетичне Співтовариство встановило жорсткі терміни для виправлення ситуації. До 9 грудня Україна має підписати контракти з новими незалежними членами наглядової ради "Укренерго" та внести зміни до статуту компанії. В іншому випадку — імпорт електроенергії буде неможливим.

Харченко наголошує, що без імпорту та зв'язку з європейською енергосистемою Україні буде вкрай складно пережити зиму, особливо в умовах можливих нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Міненерго підтвердили плани "Енергоатому" звести нову АЕС у незвичному місці. Про це у відповіді на запит "Телеграфу" щодо побудови Чигиринської АЕС на Черкащині повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.