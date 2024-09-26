В Минэнерго подтвердили планы "Энергоатома" построить новую АЭС в необычном месте

Как сообщили "Телеграфу" в Министерстве энергетики, стартовали подготовительные бюрократические работы, а станцию де-факто могут строить тайно

В Черкасской области Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" действительно планирует построить новую атомную электростанцию, впрочем, окончательное решение должен принять Кабинет министров. Соответствующий проект еще не согласовало одно из ключевых министерств.

Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" о построении Чигиринской АЭС на Черкащине сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

— Министерство энергетики Украины во исполнение поручения премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля от 20.06.2024 № 18641/1/1-24 направило на рассмотрение заинтересованных центральных и местных органов власти, субъектов хозяйствования разработанный АО "НАЭК "Энергоатом" проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об организационных мерах по строительству ядерных установок атомной электрической станции на территории Черкасской области".

Также в Министерстве энергетики добавили, что по данным "Энергоатома", организация общественных обсуждений и размещение отчета по оценке влияния на окружающую среду проекта новой АЭС "относятся к компетенции Минэкологии в соответствии с Законом Украины "Об оценке влияния на окружающую среду".

В то же время информацию о технических моментах строительства новой атомной электростанции пока засекретили.

— НАЭК отметила, что согласно "Перечню сведений, содержащих конфиденциальную информацию "Энергоатома", данные, связанные с реализацией проектов по строительству ядерных установок компании, относятся к информации с ограниченным доступом и конфиденциальны на время действия правового режима военного положения.

При этом обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 7 раздела II Перечня сведений, составляющих служебную информацию, утвержденного приказом Минэнерго от 15.03.2023 № 92, данные по вопросам, связанным с проектированием, строительством, реконструкцией, техническим переоснащением, восстановлением и модернизацией объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора критической инфраструктуры (кроме тех, что составляют государственную тайну), относятся к информации "Для служебного пользования", — сообщил замминистра.

Вместе с тем, как рассказали в Минэнерго, в "Энергоатоме" исключают коррупционные риски при строительстве новой атомной станции на фоне своеобразного таинственного "режима секретности", поскольку компания "осуществляет публичные закупки с соблюдением требований ЗУ "О публичных закупках", а с целью предотвращения коррупций рисков НАЭК реализует политику прозрачности в сфере проведения закупок и действует ее Антикоррупционная программа".

Как сообщалось, строительство новой АЭС планируется вблизи города-призрака Орбита в Чигиринском районе Черкасской обл.

Согласно планам "Энергоатома", возле Орбиты планируется возведение четырех новых энергоблоков по американской технологии AP1000, которая также будет использована в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС, а также еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины.

В августе этого года стало известно, что по результатам внеочередной сессии Чигиринского горсовета "Энергоатому" уже позволили вести геодезические работы на площадке, которую могут рассматривать под строительство АЭС. Кроме того, в пользование НАЭКа планируют передать около 40 гектаров земли под строительство новой станции.