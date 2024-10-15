"Не можем гарантировать": обязательную эвакуацию объявили из Купянска (видео)

Обстрелы города усиливаются

Во вторник, 15 октября, в Купянске, а также Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию всех гражданских лиц. Это связано с ухудшением военной ситуации.

Обстрелы города усиливаются и в скором времени россияне могут форсировать реку Оскол. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Сейчас ухудшается военная ситуация, в связи с тем, что мы не можем гарантировать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии, оказание гуманитарной помощи, потому что враг обстреливает критическую инфраструктуру", – сказал он.

По его словам, россияне приблизились к реке Оскол и могут ее спустя некоторое время форсировать. Кроме самого Купянска, людей будут эвакуировать из Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской общин, которые находятся ближе к линии фронта.

Также Синегубов добавил, что на левом берегу Оскола в Купянском районе остаются около 4 тысяч человек.

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Кроме того, продолжается эвакуация из города Торецк Донецкой области. За две недели удалось вывезти еще около 2 тысяч местных жителей. Согласно информации украинской разведки, противник пытается воспользоваться сухой погодой в Донецкой области, активно применяя артиллерию и дроны для достижения своих задач до начала морозов.