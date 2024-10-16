"Разные войны, разные обязательства": Пентагону пришлось оправдываться за то, что THAAD не прикрывает Украину

Израиль, очевидно, имеет для США большую ценность (и более мощное лобби в Конгрессе), чем Украина

США не планируют размещать систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников в Европе, чтобы помочь Украине отражать атаки России. Однако они готовы сделать это для Израиля, потому что война в Украине и война, которую ведет Израиль – это, мол, разные войны, которые отличаются по своей сути.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне. По ее словам, США поддерживают Израиль и Украину, обеспечивают необходимые им оборонные проблемы, но размещение THAAD в Европе для защиты Украины не в интересах Вашингтона.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", — заявила она, отвечая на вопросы журналистов, почему США помогают Израилю отражать иранские ракетные атаки, но не делают этого для Украины, которая воюет против значительно более сильного врага чем противник Тель-Авива, Иран.

Сингх сразу же попыталась смягчить свои слова, в очередной раз заявив, что президент США Джозеф Байден (которому не так долго осталось быть президентом) в свое время "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо". Также она заявила о недопущении задержек военной помощи Украине Конгрессом США – намекнув на ситуацию, когда из-за промедления с помощью США Украина потеряла Авдеевку и многие другие территории на востоке.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) – система перехвата ракет средней дальности. Первые испытания начались в 1995 году, стал на вооружение в 1998 году. Батарея состоит из четырех основных компонентов: пусковая установка, перехватчик, радар и блок управления огнем. Пусковая установка устанавливается на грузовике, способном нести до восьми перехватчиков. Каждый перехватчик THAAD имеет радиус действия около 200 км и использует технологию, где приближающаяся угроза уничтожается кинетической энергией. THAAD осуществил свой первый успешный перехват в бою в 2022 году в ОАЭ.

Как писал "Телеграф", ЦАХАЛ заявил, что во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц. Несколько ракет перехватили американские системы противовоздушной обороны, которые помогали отбивать атаку.

Как сообщалось ранее, Израиль приступил к военной операции против Ливана, начав новый этап конфликта в регионе. На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о возможных "необратимых последствиях" привлечения его страны к конфликту. Он также обвинил Израиль в попытке спровоцировать полномасштабную войну в регионе Ближнего Востока.