Военный билет в "Резерве+": как его сгенерировать и когда нужно обновлять

Военно-учетный документ можно распечатать с QR-кодом

Электронный военный билет, который можно создать в приложении "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный. Наличие QR-кода обеспечивает удобную и быструю проверку подлинности документа сотрудниками полиции и ТЦК и СП с помощью телефона.

Как сгенерировать военный билет в мобильном приложении и каков его срок, рассказали в Министерстве обороны. Отмечается, что при необходимости электронный документ можно распечатать с обязательным QR-кодом.

Создать билет можно в несколько кликов:

зайти в "Резерв+" и обновить данные;

получить документ с QR-кодом. Для этого нужно нажать на три точки у документа;

выбрать "скачать PDF";

сохранить файл документа на Google Drive или отправить себе на почту или в мессенджер;

распечатать.

Соответственно действующему законодательству срок действия военно-учетного документа в электронной форме, используемый в "Резерве+", будет составлять не более одного года с момента его создания. То есть, обновлять военный билет онлайн придется раз в год.

Напоминаем, что Постановлением Кабмина от 16 августа предусмотрено введение повесток, формируемых через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". У них будет такая же юридическая сила, как и повесток на бланках.

Обязательно каждая повестка должна быть удостоверена подписью руководителя ТЦК и СП и скреплена гербовой печатью.

Теперь на повестках будет QR-код, который можно сканировать и проверить подлинность документа. Также инновацией станет введение квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путём.

Ранее "Телеграф" писал, кого призовут на службу с 1 сентября. Кроме бойцов, армия нуждается в специалистах гражданских профессий, обеспечивающих эффективную работу военных подразделений.