Военный билет в "Резерве+": как его сгенерировать и когда нужно обновлять
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Военно-учетный документ можно распечатать с QR-кодом
Электронный военный билет, который можно создать в приложении "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный. Наличие QR-кода обеспечивает удобную и быструю проверку подлинности документа сотрудниками полиции и ТЦК и СП с помощью телефона.
Как сгенерировать военный билет в мобильном приложении и каков его срок, рассказали в Министерстве обороны. Отмечается, что при необходимости электронный документ можно распечатать с обязательным QR-кодом.
Создать билет можно в несколько кликов:
- зайти в "Резерв+" и обновить данные;
- получить документ с QR-кодом. Для этого нужно нажать на три точки у документа;
- выбрать "скачать PDF";
- сохранить файл документа на Google Drive или отправить себе на почту или в мессенджер;
- распечатать.
Соответственно действующему законодательству срок действия военно-учетного документа в электронной форме, используемый в "Резерве+", будет составлять не более одного года с момента его создания. То есть, обновлять военный билет онлайн придется раз в год.
Напоминаем, что Постановлением Кабмина от 16 августа предусмотрено введение повесток, формируемых через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". У них будет такая же юридическая сила, как и повесток на бланках.
Обязательно каждая повестка должна быть удостоверена подписью руководителя ТЦК и СП и скреплена гербовой печатью.
Теперь на повестках будет QR-код, который можно сканировать и проверить подлинность документа. Также инновацией станет введение квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путём.
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