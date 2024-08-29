Какие документы должны носить мужчины во время военного положения

Важно обновлять свои данные

Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные должны носить с собой соответствующие документы. Это касается всех, как призывников, так и резервистов.

В Кременчугском районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что мужчине нужно иметь при себе приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Однако полный список зависит от конкретной ситуации и его военного статуса.

В ТЦК напоминают о важности следить за актуальностью ваших данных в военном учете. Вы можете обновить информацию через ЦНАП или с помощью мобильного приложения "Резерв+".

"В то же время важно иметь информацию об обновлении данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберіг" в приложении" Резерв+"", — отмечают в центре комплектования.

Напоминаем, какие документы нужны абитуриентам для поступления. Одним из обязательных документов для зачисления в вуз для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет является военно-учетный документ, то есть приписное.

Если поступающий переезжает в другой город, обращаться в районный военкомат не нужно.

Ранее "Телеграф" писал, как теперь ТЦК будут искать мужчин. Если человек не стоит на военном учете, информацию о нем все равно получат.