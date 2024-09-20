Укр

Замена военного билета: можно ли ходить со старым образцом

Автор
Каролина Терещенко
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Автор
Военно-учетный документ
Военно-учетный документ. Фото Коллаж "Телеграфа"

Получить новый документ можно не только в случае потери

Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. В ходе проверки их могут попросить представители территориальных центров комплектования и правоохранительных органов.

Недавно были введены новые образцы военно-учетных документов, постепенно заменяемых старыми. Пишет 24 канал.

Когда необходимо обновить военные документы:

  • после взятия на военный учет;
  • если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;
  • в случае смены категории военной службы;
  • при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;
  • если данные в документе не соответствуют государственному реестру;
  • в случае утери или повреждения документа;
  • если есть желание заменить старый документ новым.

Согласно постановлению Кабмина, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действующими до выдачи документа нового образца.

То есть документы старого образца остаются действительными до момента выдачи новых. Удобным вариантом является электронный военно-учетный документ, который можно получить через приложение "Резерв+". После обновления данных он автоматически подтягивается в цифровой формат, который равняется бумажным документам.

Напоминаем, какие сейчас существуют военно-учетные документы:

  • приписное (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных);
  • военный билет или удостоверение офицера запаса;
  • временное удостоверение;
  • военно-учетный документ на бланке нового образца;
  • электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

Ранее "Телеграф" писал, может ли полиция задерживать мужчин, которые не обновили данные. За необновление информации не предусмотрена принудительная мобилизация.

Теги:
#Мобилизация #Военный билет #Электронный военный билет