Замена военного билета: можно ли ходить со старым образцом
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Получить новый документ можно не только в случае потери
Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. В ходе проверки их могут попросить представители территориальных центров комплектования и правоохранительных органов.
Недавно были введены новые образцы военно-учетных документов, постепенно заменяемых старыми. Пишет 24 канал.
Когда необходимо обновить военные документы:
- после взятия на военный учет;
- если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;
- в случае смены категории военной службы;
- при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;
- если данные в документе не соответствуют государственному реестру;
- в случае утери или повреждения документа;
- если есть желание заменить старый документ новым.
Согласно постановлению Кабмина, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действующими до выдачи документа нового образца.
То есть документы старого образца остаются действительными до момента выдачи новых. Удобным вариантом является электронный военно-учетный документ, который можно получить через приложение "Резерв+". После обновления данных он автоматически подтягивается в цифровой формат, который равняется бумажным документам.
Напоминаем, какие сейчас существуют военно-учетные документы:
- приписное (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных);
- военный билет или удостоверение офицера запаса;
- временное удостоверение;
- военно-учетный документ на бланке нового образца;
- электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).
Ранее "Телеграф" писал, может ли полиция задерживать мужчин, которые не обновили данные. За необновление информации не предусмотрена принудительная мобилизация.