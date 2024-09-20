Замена военного билета: можно ли ходить со старым образцом

Получить новый документ можно не только в случае потери

Во время военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы. В ходе проверки их могут попросить представители территориальных центров комплектования и правоохранительных органов.

Недавно были введены новые образцы военно-учетных документов, постепенно заменяемых старыми. Пишет 24 канал.

Когда необходимо обновить военные документы:

после взятия на военный учет;

если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;

в случае смены категории военной службы;

при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;

если данные в документе не соответствуют государственному реестру;

в случае утери или повреждения документа;

если есть желание заменить старый документ новым.

Согласно постановлению Кабмина, все военно-учетные документы, оформленные ранее, считаются действующими до выдачи документа нового образца.

То есть документы старого образца остаются действительными до момента выдачи новых. Удобным вариантом является электронный военно-учетный документ, который можно получить через приложение "Резерв+". После обновления данных он автоматически подтягивается в цифровой формат, который равняется бумажным документам.

Напоминаем, какие сейчас существуют военно-учетные документы:

приписное (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных);

военный билет или удостоверение офицера запаса;

временное удостоверение;

военно-учетный документ на бланке нового образца;

электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

Ранее "Телеграф" писал, может ли полиция задерживать мужчин, которые не обновили данные. За необновление информации не предусмотрена принудительная мобилизация.