Франция поставит Украине свои новые дроны: когда это произойдет и что о них известно

Первое испытание дрона прошло успешно

Франция поставит в Украину свои новые дроны-камикадзе, собственного производства. Это произойдет уже в ближайшие недели.

Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню. По его словам, испытания первого французского ударного беспилотника прошли успешно.

"Успешное испытание первого французского боеприпаса с дистанционным управлением, которое еще называют дроном-камикадзе. Восстановление суверенитета над этим ключевым для наших войск сегментом менее чем за два года", — рассказал Лекорню.

Также министр показал впечатляющие кадры с новым беспилотником.

Что известно о французских дронах Delair DT46

Весной Министерство вооруженных сил Франции объявило о заказе двух тысяч дронов собственной разработки. Первые 100, в том числе, предназначались для Украины.

"Беспилотники-камикадзе абсолютно фундаментальны для проведения операций и смогут стать "дополнением к орудию Caesar с точки зрения артиллерии", — говорил Лекорню.

Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter. Первоначально эти поставки планировали на лето.

Характеристики:

Общий вес – 25 килограмм;

длинна – 2 метра;

размах крыльев – 4,5 метров;

условия эксплуатации – от -15°С до +50°С / максимальная скорость ветра: 35 узлов;

время развертывания – 15 минут.

Дрон такого типа может работать на протяжении трех с половиной часов, способен нести нагрузку до 5 килограмм, а также приземляться в полностью автономном режиме на площадку размером 20 метров квадратных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из важнейших союзников Украины принял решение больше не отправлять в Украину тяжелую военную технику.