Украина воюет сразу с тремя странами — Зеленский

Такие выводы следуют из данных разведки Украины

Президент Зеленский заявил, что Северная Корея фактически приняла участие в войне против Украины на стороне России. Кроме того, всем хорошо известно, что иранский режим помогает российскому лидеру Владимиру Путину.

Такое заявление президент сделал во время выступления на заседании Верховной Рады в среду, 16 октября. "Телеграф" следил за выступлением и публиковал онлайн видео речи президента.

"В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на данный момент уже Северная Корея. Семья Ким, которая держит в рабстве более, чем двадцатимиллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России", — сказал Зеленский.

По словам президента, каждый видит помощь иранского режима и сотрудничество России с Китаем.

"Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных действенных шагов, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН", — сказал Зеленский.

Напомним, лидер страны представил парламентариям в Верховной Раде план победы Украины в войне против России. Как отметил президент, план победы состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и те, что касаются безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый – на послевоенное время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина хочет получить приглашение в НАТО, пока Байден не ушел с должности. Это было бы достойным наследием для президента США.