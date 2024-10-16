План победы Зеленского: когда может закончиться война в Украине, названы сроки

Все пункты плана рассчитаны по времени

Представленный президентом Украины Владимиром Зеленский "План победы" 16 октября в Верховной Раде может завершить полномасштабную войну в Украине не позднее 2025 года.

В целом, план состоит из пяти пунктов, а также трех секретных дополнения. Если этот план поддержат, то есть все шансы на такое развитие событий.

"Пункты Плана рассчитаны подробно во времени. Если их придерживаться, то удастся завершить войну не позднее 2025 года", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что все пункты рассчитаны по времени. Как объяснил глава государства, первые четыре пункта — это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт — на период после войны, чтобы обеспечить безопасность.

По словам Зеленского, всего План состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Пункт первый – геополитический, второй и третий — военные, четвертый — экономический, а пятый — о безопасности.

Союзники позитивно оценили План победы и от них поступило много сигналов поддержки. 17 октября Зеленский представит документ на заседании Евросовета.

"Партнеры Украины, которым был представлен план, отнеслись к нему очень практично, внимательно. Команды сосредоточены сейчас на деталях ради действенной помощи, команды начали работать", — сказал президент.

Пять пунктов из "Плана победы":

Первый пункт — приглашение в НАТО.

Второй пункт — оборона. Речь идет об укрепление украинской обороны и разворот войны в сторону РФ.

Третий пункт — сдерживание российской агрессии. Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный пакет сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Четвертый пункт — стратегически-экономический потенциал Украины.

Пятый пункт — рассчитан на послевоенное время. Украинский опыт должен быть использован для всего Альянса и защиты Европы. Украина предложила замещение американских военных в Европе украинскими после войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что в ВР будет представлен "План победы" не полностью.