Сами не справятся? Зеленский рассказал о намерениях россиян на зиму

Таковы результаты доклада разведок

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что сейчас фактически происходит включение в войну против Украины Северной Кореи. По словам президента, это одно из намерений россиян на текущие осень-зиму.

Соответствующее заявление лидер страны сделал в своем вечернем обращении к гражданам. Таковы результаты доклада разведок – Службы внешней разведки и ГУР.

"Среди главного был доклад разведок – Службы внешней разведки и ГУР относительно намерений россиян на осень – зиму. Все достаточно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", – сказал президент.

Также во время заседания было рассмотрено внешнеполитическое направление и возможности усиления обороны Украины. Президент дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и дипломатам по противодействию российским планам.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина доложила о переговорах в Вашингтоне и других столицах относительно геополитического аспекта Плана победы.

"На этой неделе мы представим всем партнерам в Европе нашу стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны. Конечно, План победы будет представлен публично. Причем уже вместе с тем первым реагированием, которое мы получили от партнеров. И нам всем в Украине действительно нужна максимальная поддержка ", — сказал президент.

Был также доклад Александра Камышина по украинскому оборонному производству и поставкам в армию.

"По состоянию на сегодняшний день есть уже миллион дронов, которые были закуплены за государственные средства и поставлены на фронт. И это только то, что делает государство. Есть также поставки от волонтеров, от всех, кто поддерживает", — сказал Зеленский.

Напоследок президент поблагодарил каждого и каждую, кто делает украинскую армию технологичной: всем украинским производителям, всему государственному сектору, всем партнерам, которые вкладываются в производство дронов в Украине.

"Мы будем и дальше наращивать эти поставки, и главное, чтобы технологическое развитие помогало нам беречь жизнь наших воинов", — заключил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что КНДР лязгает оружием на границе с Южной Кореей. Так, Северная Корея привела в полную боевую готовность свою артиллерию у границы. Также были усилены должности ПВО в Пхеньяне, поскольку там опасаются атак беспилотников с юга.