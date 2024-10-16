Україна воює одразу з трьома країнами - Зеленський

Такі висновки випливають з даних розвідки України

Президент Зеленський заявив, що Північна Корея фактично взяла участь у війні проти України на стороні Росії. Крім того, всім добре відомо, що й іранський режим допомагає російському лідеру Володимиру Путіну.

Таку заяву президент зробив під час виступу на засіданні Верховної Ради у середу, 16 жовтня. "Телеграф" стежив за виступом і публікував онлайн відео промови президента.

"В коаліції злочинків разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея. Родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж двадцятимільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але і передачу людей. Фактично, це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії", — мовив Зеленський.

Також, за словами президента, кожен бачить допомогу іранського режиму та співпрацю Росії з Китаєм.

"Попри заяви Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, лідер країни представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна хоче отримати запрошення в НАТО поки Байден не пішов з посади. Це було б гідною спадщиною для президента США.